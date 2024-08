Política Elon Musk compara Alexandre de Moraes a vilões de Star Wars e Harry Potter após ameaça de tirar o X, antigo Twitter, do ar

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2024

A manifestação veio em resposta à medida de Moraes, que deu prazo de 24 horas para o X nomear um novo representante no Brasil. (Foto: Reprodução)

O dono do X (antigo Twitter), Elon Musk, publicou em seu perfil na rede social uma foto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes comparando o magistrado a vilões dos filmes Star Wars e Harry Potter.

A postagem inclui o comando dado à ferramenta de Inteligência Artificial para a produção da montagem: “Gere uma imagem como se Voldemort e um Lord Sith tivessem um filho e ele se tornasse um juiz no Brasil”.

A manifestação vem em resposta à medida de Moraes, que deu prazo de 24 horas para o X nomear um novo representante no Brasil. A intimação do Supremo foi enviada por meio do próprio X, com o perfil do empresário marcado na publicação.

A decisão de Moraes é mais um episódio do embate entre o ministro e Musk. O Supremo abriu um inquérito para investigar o empresário por obstrução de justiça, ao se recusar a repassar informações de investigados e publicações à Suprema Corte no processo que investiga as milícias digitais.

No último dia 17, Musk anunciou o fechamento do escritório da empresa no Brasil e culpou Moraes pela decisão. De acordo com ele, o ministro teria ameaçado o representante no país de prisão caso não cumprisse suas ordens.

Fim do prazo

A rede social X disse que espera ser bloqueada no Brasil após o fim do prazo definido pelo ministro Alexandre de Moraes para que a empresa defina um novo representante legal no País.

O prazo de 24 horas terminou às 20h07 dessa quinta-feira (29). Às 20h14, a rede social postou um comunicado onde diz que não cumprirá “ordens ilegais em segredo”. E que publicará documentos relacionados a decisões de Moraes.

“Em breve, esperamos que o Ministro Alexandre de Moraes ordene o bloqueio do X no Brasil – simplesmente porque não cumprimos suas ordens ilegais para censurar seus opositores políticos”, afirmou a empresa.

Ainda na noite dessa quinta, o bilionário Elon Musk, dono do X, compartilhou a mensagem em seu perfil pessoal e voltou a criticar o ministro. “Alexandre de Moraes é um ditador maligno que se passa por juiz”, escreveu.

Veja a íntegra da nota divulgada pelo X:

“Em breve, esperamos que o Ministro Alexandre de Moraes ordene o bloqueio do X no Brasil – simplesmente porque não cumprimos suas ordens ilegais para censurar seus opositores políticos. Dentre esses opositores estão um Senador devidamente eleito e uma jovem de 16 anos, entre outros.

Quando tentamos nos defender no tribunal, o Ministro ameaçou prender nossa representante legal no Brasil. Mesmo após sua renúncia, ele congelou todas as suas contas bancárias. Nossas contestações contra suas ações manifestamente ilegais foram rejeitadas ou ignoradas. Os colegas do Ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal estão ou impossibilitados de ou não querem enfrentá-lo.

Não estamos absolutamente insistindo que outros países tenham as mesmas leis de liberdade de expressão dos Estados Unidos. A questão fundamental em jogo aqui é que o Ministro Alexandre de Moraes exige que violemos as próprias leis do Brasil. Simplesmente não faremos isso.

Nos próximos dias, publicaremos todas as exigências ilegais do Ministro e todos os documentos judiciais relacionados, para fins de transparência.

Ao contrário de outras plataformas de mídia social e tecnologia, não cumpriremos ordens ilegais em segredo.

Aos nossos usuários no Brasil e ao redor do mundo, o X continua comprometido em proteger sua liberdade de expressão.”

