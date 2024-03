Tecnologia Elon Musk confirma que, em breve, os vídeos de longa duração do X estarão disponíveis em smart TVs

Por Redação O Sul | 10 de março de 2024

Segundo a Fortune, o lançamento deve ser feito na próxima semana nos equipamentos da Amazon e Samsung. (Foto: Reprodução)

O X (ex-Twitter) do bilionário Elon Musk, planeja lançar um aplicativo de televisão para smart TVs da Amazon e Samsung na próxima semana, segundo informou a Fortune, citando uma pessoa não identificada que trabalha na empresa de mídia social.

Respondendo à pergunta de um usuário sobre a X, Musk confirmou a disponibilidade iminente de vídeos de longa duração em smart TVs com um sucinto “Em breve”.

“Só queremos que as pessoas possam assistir a vídeos longos com conforto em sua TV de tela grande”, publicou o bilionário no X. O CEO da Tesla e da SpaceX disse ainda que as pessoas “já podem usar o Apple AirPlay para reproduzir vídeos do seu telefone para a sua TV”.

De acordo com fontes da Fortune, o aplicativo X TV deverá se assemelhar ao aplicativo YouTube TV do Google, sinalizando a ambiciosa iniciativa de Musk de competir com a popular plataforma de compartilhamento de vídeos.

A plataforma de transmissão ao vivo Twitch, o aplicativo de mensagens criptografadas Signal e o fórum de mídia social Reddit estão entre alguns dos outros serviços com os quais Musk pretende competir, de acordo com a Fortune.

