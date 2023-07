Tecnologia Elon Musk diz que mudará a logomarca do Twitter

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2023

Musk tem uma longa obsessão pela letra X. (Foto: Reprodução/Twitter)

O bilionário Elon Musk, proprietário do Twitter, anunciou em uma série de tweets que pretende mudar a marca da plataforma social para X, substituindo o icônico pássaro azul por um “X” estilizado. Musk, que assumiu o controle do Twitter em outubro de 2022, afirmou que a mudança será efetuada em todo o mundo a partir desta segunda-feira (24).

“Em breve, daremos adeus à marca Twitter e, gradualmente, a todos os pássaros”, escreveu Musk em um post na madrugada de sábado (22). Ele também afirmou que a plataforma será operada a partir do domínio x.com e postou uma enquete perguntando se deveria “mudar a cor padrão da plataforma para preto” (com cerca de 75% dos votos a favor até a manhã desse domingo, 23). “Se um bom logotipo X for postado esta noite, faremos com que ele seja implementado em todo o mundo amanhã”, acrescentou Musk.

Fascínio

Musk tem uma longa obsessão pela letra X. Na noite de sábado, ele compartilhou uma foto de si mesmo fazendo um “X” com as mãos em frente à placa do Tesla Model X: “Não tenho certeza de quais pistas sutis deram isso, mas eu gosto da letra X”. Musk tem um filho chamado X Æ A-12 com a cantora Grimes, mas o chama pelo nome X.

Além disso, Musk fundou o site e serviço bancário online X.com em 1999, que eventualmente se fundiu com outra empresa para se tornar o PayPal. Ele recomprou o domínio X.com do PayPal em 2017.

Outro bilionário que gostava do X era Eike Batista. Ele chegou a criar um Grupo X de negócios, com empresas como MMX, MPX, OGX e OSX, antes de falir completamente.

2023-07-23