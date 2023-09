Tecnologia Elon Musk diz que X, o antigo Twitter, vai oferecer chamadas de áudio e vídeo

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2023

Bilionário quer transformar o antigo Twitter em um superaplicativo. (Foto: Bloomberg)

Os usuários da X, rede social anteriormente conhecida como Twitter, poderão fazer chamadas de vídeo e áudio por meio da plataforma sem precisar compartilhar seu número de telefone, disse o proprietário Elon Musk, em postagem. É mais recente inclusão de serviços no que está se transformando em um “aplicativo para tudo”.

Musk quer que o X se torne mais parecido com o WeChat, da Tencent Holdings Ltd., um serviço de mensagens que virou superaplicativo e oferece de tudo, desde redes sociais e videogames até fintech. A CEO do X, Linda Yaccarino, disse que a plataforma incluirá recursos como pagamentos e serviços bancários.

Musk, que comprou o Twitter no ano passado por US$ 44 bilhões, disse que o X servirá como uma “catálogo de endereços global eficaz” para os novos recursos e que os usuários poderão fazer chamadas através do X em iOS, Android, Macs e PCs.

O anúncio ocorreu após a plataforma atualizar sua política de privacidade para incluir a coleta de dados biométricos. X não define o que considera biométrico, embora outras empresas tenham usado o termo para descrever dados coletados do rosto, olhos e impressões digitais de uma pessoa. X também disse que reuniria informações sobre empregos e históricos educacionais dos usuários.

Desde a aquisição do Twitter, Musk eliminou o logotipo do pássaro azul e introduziu uma série de mudanças, incluindo a reintegração de usuários anteriormente banidos e a eliminação da capacidade de bloquear contas.

