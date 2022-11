Economia Elon Musk já perdeu 92 bilhões de dólares neste ano, mas continua o mais rico do mundo

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2022

Musk agora tem um patrimônio de US$ 194,8 bilhões, segundo a Forbes, (Foto: Reprodução)

Enquanto Elon Musk brinca com sua mais nova aquisição – Twitter – seu patrimônio líquido foi reduzido quase à metade do que era no ano passado. A cotação das ações da Tesla, fabricante de carros elétricos e que representa a maior parte de sua fortuna, registrou seu mínimo durante o pregão desta terça, cotadas a US$ 186,75 .

Os investidores se perguntam se o bilionário está se dividindo demasiadamente entre as muitas empresas de alto nível que possui. No ano, os papéis recuaram 45%.

O patrimônio de Elon Musk caiu para menos de US$ 200 bilhões nesta terça-feira, com investidores vendendo ações da Tesla. O empresário agora tem um patrimônio de US$ 194,8 bilhões, segundo a Forbes, com grande parte disso vindo de sua fatia de quase 15% na Tesla, que tem valor de mercado de US$ 622 bilhões.

Neste ano, Musk já perdeu US$ 92 bilhões de sua fortuna – a maior cifra entre os magnatas que fazem parte do Índice de Bilionários da Bloomberg – e seu patrimônio agora é de US$ 177 bilhões. embora continue sendo a pessoa mais rica do mundo, sua riqueza chegou a US$ 340 bilhões há apenas um ano, quando o preço das ações da Tesla atingiram o recorde de US$ 410.

Diretor-executivo da Tesla, Musk completou a aquisição do Twitter no dia 27 de outubro e não perdeu tempo em promover mudanças, demitindo aproximadamente metade dos funcionários da empresa, com sede em São Francisco, para, posteriormente, voltar a contratar alguns deles.

Tesla

Despois de ter perdido quase US$ 370 bi, a Tesla foi desbancada pela Berkshire Hathaway como a quinta empresa mais valiosa do índice S&P500. A empresa foi negociada hoje com um valor de mercado de US$ 600 bilhões, contra US$ 645 bilhões do império de Warren Buffett.

O mercado acionário está presenciando o fim de uma era em que as empresas tecnológicas com preços elevados e planos agresivos de crescimento futuro não podem cometer equívocos. O aumento das taxas de juros está levando os investidores a comprar papéis de companhias com fluxo de caixa estável no presente.

A empresa perdeu quase metade de seu valor de mercado desde que ele fez uma oferta pelo Twitter, em abril.

Os investidores inicialmente fugiram da Tesla devido a preocupações com a venda de ações por Musk. Ele vendeu ao menos US$ 15 bilhões, antes de fechar acordo de US$ 44 bilhões de dólares no mês passado para comprar o Twitter.

Agora, Wall Street teme que Musk tenha se esforçado demais em um momento em que a fabricante de veículos elétricos está aumentando a produção e enfrenta uma concorrência crescente.

“Parece que Elon Musk está gastando 100% do tempo no Twitter e você sabe, pode precisar de mais capital”, disse Jay Hatfield, da Infrastructure Capital Management.

