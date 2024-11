Mundo Elon Musk na Casa Branca acende sinal amarelo no setor de tecnologia

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











“Há pelo menos 20 investigações federais em múltiplas agências em andamento contra Musk." (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A nomeação do bilionário Elon Musk para comandar o futuro Departamento de Eficiência da gestão Donald Trump nos Estados Unidos entrou no radar do mundo da tecnologia e acendeu um alerta em especialistas durante o Web Summit Lisboa, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. Há dúvidas sobre o papel que Musk terá no governo e de que forma sua participação poderia interferir em investigações em curso contra o bilionário.

Musk, considerado o homem mais rico do mundo, é dono da rede social X, da montadora de veículos Tesla e da SpaceX, entre outros negócios.

Uma das maiores incertezas é a longevidade dessa parceria entre Trump e Musk, uma vez que ambos são figuras polêmicas e que podem entrar em rota de colisão.

Trump, que assume a Casa Branca em 20 de janeiro de 2025, nomeou como o número dois da pasta o também magnata Vivek Ramaswamy. O departamento liderado por Musk e Ramaswamy será encarregado de melhorar a “eficiência governamental”.

Kate Conger e Ryan Mac, repórteres de tecnologia do jornal “The New York Times” e que escreveram um livro sobre o Twitter (que passou a se chamar X depois de comprado por Musk), destacaram que a entrada do bilionário no governo traz um risco ao funcionamento das instituições no país, em especial das agências reguladoras.

Ações contra Musk

“Há pelo menos 20 investigações federais em múltiplas agências em andamento contra Musk. Caso tenha alguma questão na FAA (a agência nacional de aviação civil dos Estados Unidos), que supervisiona a SpaceX, ele vai conseguir influenciar? A gente não sabe. Mas esse potencial é assustador”, disse Mac.

A longevidade da parceria entre os dois é incerta. Tanto Musk quanto Trump têm perfis fortes, caraterística que pode pôr os dois em rota de colisão.

“Isso é algo que vimos muito no Twitter. Elon começou a investir no Twitter e foi convidado ao conselho [de administração]. Mas ele era uma das dezenas de vozes na sala. Elon não gostava disso e comprou a companhia”, disse Conger, destacando ver um cenário de colisão de personalidades.

Conger observou que por muitas vezes a aquisição do Twitter por Musk é apontada como negativa para o bilionário, diante da desvalorização da empresa, com anunciantes saindo da plataforma. As receitas caíram drasticamente desde a aquisição de Musk por US$ 44 bilhões há dois anos, com algumas estimativas sugerindo que seu valor atual é inferior a US$ 10 bilhões. Mas Musk teria tirado valor do negócio de outras formas.

“Há muitas coisas nesse acordo que se a gente fosse jogar pelas regras normais ele jamais teria acontecido. Mas as coisas são diferentes para Elon. Com esse acordo, ele ganhou valor com a compra do X menos do lado monetário e mais para um valor político e social”, disse a jornalista. Conger acrescentou que Musk tem sido capaz de usar o X para turbinar sua visão política e alcançar um espaço relevante à mesa com líderes globais.

“Musk tem conseguido pegar os dados do Twitter e transformar isso em valor. Agora ele está usando a base de dados e treinando a sua IA, a xAI”, disse a jornalista. A xAI tem um valor de mercado estimado na casa de US$ 40 bilhões, segundo a imprensa internacional. “Isso compensa as perdas com o Twitter”, disse Coger.

Em coletiva com jornalistas, Bradley Tusk, CEO e cofundador da Tusk Ventures, observou que é difícil precisar o que Musk representará para o futuro dos Estados Unidos agora que ele estará no governo. “A metade do que ele [Musk] fala é sem noção. E a outra metade é genial. Então é difícil avaliar”, disse Tusk, acrescentando que se Musk conseguir tornar o governo mais eficiente seria uma vitória para o país. “Não tenho certeza de qual será o resultado”, afirmou.

Já Christian F. Nunes, presidente da National Organization for Women (NOW), mostrou uma visão mais crítica à entrada de Musk no governo. “Ele [Musk] criou espaço para muita desinformação”, disse Nunes. “O que vai guiá-lo? Será em benefício do país ou em benefício próprio? Fico em dúvida sobre o que ele vai fazer”, disse, em conversa com jornalistas. As informações são do Valor Econômico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/elon-musk-na-casa-branca-acende-sinal-amarelo-no-setor-de-tecnologia/

Elon Musk na Casa Branca acende sinal amarelo no setor de tecnologia

2024-11-17