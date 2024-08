Política Elon Musk não disse que Lula “foi nomeado, e não eleito”; vídeo tem falsa tradução de fala do empresário

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2024

A declaração do bilionário é um trecho de sua participação no evento Viva Technology, na França. A declaração do bilionário é um trecho de sua participação no evento Viva Technology, na França. (Foto: Reprodução)

Trata-se de uma montagem um vídeo que circula nas redes sociais em que o bilionário Elon Musk fala em inglês e uma legenda aponta que a tradução do que ele estaria dizendo seria: “Eu, Elon Musk falo para todos vocês no Brasil, vocês não elegeram ninguém” e “Seu presidente foi nomeado e não eleito”.

No material divulgado no Tik Tok, são exibidas fotos dos ministros Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), além de uma imagem da urna eletrônica com a palavra fraude. A publicação utiliza trecho de um áudio verdadeiro do empresário, em inglês, em que ele fala sobre o uso de inteligência artificial na educação de crianças, ou seja, nada relacionado ao Brasil ou eleições.

A declaração do bilionário é um trecho de sua participação no evento Viva Technology, na França, em maio deste ano. Segundo a Forbes Brasil, o evento é um dos maiores da área de tecnologia e inovação da Europa. A fala completa dele usada no post verificado é: “A inteligência artificial é um professor extremamente experiente, muito paciente. Estará quase sempre correto e pode adaptar as aulas especificamente para que a criança, então, seria como se cada criança tivesse, você sabe, Einstein como professor, então, seria certamente muito profundo”, diz Musk no áudio em inglês.

Além de o post mentir sobre o que Musk teria dito, é falso que Lula não tenha sido eleito. Conforme registrado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele ganhou a eleição em 2022 no segundo turno com 50,90% dos votos. O autor da publicação do conteúdo falso foi procurado, mas não retornou até a publicação desta checagem.

Falso é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade. Até o dia 21 de agosto, a publicação registrava 85 mil visualizações e 14,5 mil curtidas.

Humanoide

O bilionário Elon Musk está à procura de pessoas que se candidatem a fingir ser um robô por um ano de trabalho. O dono do X pretende, com a iniciativa, treinar seu robô humanoide Optimus, fabricado também pela sua empresa automotiva Tesla. O salário poderia chegar a U$ 100 mil, o equivalente à cerca de R$ 550 mil, na cotação atual. A oferta de emprego, segundo o jornal britânico The Sun, foi publicada no site da própria empresa fabricante dos carros elétricos. No anúncio, a vaga descrevia ser para um “operador de coleta de dados”.

A descrição pede que o funcionário percorra uma rota de teste pré-determinada diariamente para coleta de dados. Além disso, é preciso ficarem em movimento por mais de sete horas em cada turno, carregando até 13,6 kg.

“Deve ter a capacidade de ficar de pé, sentar, andar, abaixar-se, dobrar-se, esticar-se, agachar-se e torcer-se ao longo do dia”, anuncia a vaga.

Os trabalhadores também precisarão usar e operar um traje específico de captura de movimento e um headset de realidade virtual. Alertam também que o dispositivo pode ser desorientador, podendo levar a “sintomas de enjoo”. A listagem ainda pede que tenha entre 1,70 e 1,80 m de altura para poder trabalhar.

A Tesla oferece de US$ 25,25 a US$ 48,00/hora. Uma semana de trabalho em tempo integral de 40 horas na taxa mais alta possível resultaria em um salário anual de US$ 99.840. De acordo com o The Sun, há relatos de 50 pessoas já foram contratadas para realizar a tarefa de treinar o Optimus.

