Mundo Elon Musk nega que vá cortar sinal da Starlink na Ucrânia se país não aceitar acordo sobre minérios

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2025

Homem forte do governo Trump, Musk desmentiu matéria da Reuters. (Foto: Reprodução)

O bilionário sul-africano Elon Musk afirmou ser falsa a informação de que o sinal de internet da Starlink será cortado caso não haja acordo sobre minérios da Ucrânia.

O empresário compartilhou a declaração no X após uma reportagem publicada pela agência de notícias Reuters relatar que foi cogitada a possibilidade de cortar o serviço se um acordo sobre recursos minerais ucranianos não for firmado com os Estados Unidos.

“Isto é falso. A Reuters está mentindo. Eles só perdem para a AP (Associated Press) como mentirosos da mídia tradicional”, escreveu Musk.

Musk enviou às pressas milhares de terminais Starlink para a Ucrânia para substituir os serviços de comunicação destruídos pela Rússia após sua invasão em fevereiro de 2022. Aclamado como um herói na Ucrânia, Musk posteriormente restringiu o acesso pelo menos uma vez no outono de 2022, quando se tornou mais crítico em relação à forma como Kiev lidou com a guerra.

Reportagem

De acordo com a reportagem da Reuters, que citava três fontes anônimas, teria sido cogitada a possibilidade de interromper o acesso ao serviço caso um acordo sobre recursos minerais ucranianos não fosse firmado entre os Estados Unidos e o governo de Volodymyr Zelensky.

A publicação da Reuters afirmava que essa discussão surgiu durante conversas entre autoridades norte-americanas e ucranianas após Zelensky ter recusado uma proposta inicial dos EUA. Uma das fontes ouvidas pela agência destacou a importância da Starlink para a infraestrutura ucraniana, dizendo que o país “funciona com a Starlink” e que perder esse serviço “seria um grande golpe”.

A questão foi levantada novamente na última quinta-feira (20) durante as reuniões entre Keith Kellogg, o enviado especial dos EUA para a Ucrânia, e Zelenskiy, disse uma das fontes, que foi informada sobre as conversas.

Durante a reunião, a Ucrânia foi informada de que enfrentaria o corte iminente do serviço se não chegasse a um acordo sobre minerais críticos, disse a fonte, que pediu anonimato para discutir negociações fechadas.

Zelenskiy rejeitou as demandas do governo do presidente Donald Trump por US$500 bilhões em riqueza mineral da Ucrânia para pagar Washington pela ajuda em tempos de guerra, dizendo que os EUA não ofereceram garantias de segurança específicas.

A Starlink tem sido um recurso essencial para a Ucrânia desde o início da guerra contra a Rússia, garantindo acesso à internet em meio a conflitos e destruição de infraestrutura. O sistema tem sido utilizado tanto por civis quanto por forças militares para comunicação e operação de drones no campo de batalha.

2025-02-23