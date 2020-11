Economia Elon Musk passa Bill Gates e se torna o segundo mais rico do mundo

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2020

Fundador da Tesla subiu duas posições no ranking da Bloomberg em apenas três meses, e fortuna chega a US$ 128 bilhões. (Foto: Bloomberg)

A fortuna do empresário Elon Musk cresceu mais US$ 7,2 bilhões na segunda-feira (23), e ultrapassou a do fundador da Microsoft, Bill Gates. Com um ‘valor total’ de US$ 128 bilhões, o fundador da Tesla é agora a segunda pessoa mais rica do mundo, segundo o ranking de bilionários da Bloomberg.

À frente de Musk, agora, está apenas Jeff Bezos, fundador da Amazon. A fortuna do fundador da Tesla cresceu rapidamente nos últimos meses. Apenas em agosto, ele assumiu o quarto lugar do ranking. Na ocasião, ele tinha uma fortuna estimada em US$ 84,8 bilhões. Na semana passada, já havia subido para US$ 110 bilhões, levando Musk para o terceiro lugar no ranking.

A disparada vem na esteira da alta das ações de sua empresa, que já tem um valor de mercado de quase US$ 500 bilhões. Cerca de 75% da fortuna de Musk é composta por ações da fabricante de automóveis, segundo a Bloomberg. A maior parte do restante são ações da SpaceX, sua empresa de exploração espacial.

Em 21 de janeiro, as ações da Tesla passarão a fazer parte do S&P 500, um dos principais índices acionários do mundo. Esta é a segunda vez, segundo a Bloomberg, que Bill Gates fica abaixo da segunda posição no ranking, que já tem oito anos. Ele perdeu a primeira posição para Bezos em 2017.

Confira a lista dos 10 mais ricos

Jeff Bezos: US$ 182 bilhões – Amazon (Tecnologia/Varejo)

Elon Musk: US$ 128 bilhões – Tesla (Automotivo)

Bill Gates: US$ 128 bilhões – Microsoft (Tecnologia)

Bernard Arnault: US$ 105 bilhões – LVMH (Consumo)

Mark Zuckerberg: US$ 102 bilhões – Facebook (Tecnologia)

Warren Buffett: US$ 86,8 bilhões – Berkshire Hathaway (Vários setores)

Larry Page: US$ 81,3 bilhões – Google (Tecnologia)

Sergey Brin: US$ 78,7 bilhões – Google (Tecnologia)

Steve Ballmer: US$ 76,1 bilhões – Microsoft (Tecnologia)

Mukesh Ambani: US$ 74 bilhões – Reliance Industries (Energia)

