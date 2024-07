Mundo Elon Musk promete “aniquilar” Bill Gates caso ele venda mais ações da Tesla

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2024

Na semana passada, a Tesla divulgou que conseguiu evitar uma queda mais significativa nas vendas de veículos no segundo trimestre ao liquidar o excesso de estoque. (Foto: Reprodução)

Elon Musk afirmou que Bill Gates enfrentará uma “aniquilação” caso aposte contra a Tesla, como fez em 2022. O comentário, feito no X (antigo Twitter) se dá porque o bilionário acredita que sua montadora será transformada em uma gigante da Inteligência Artificial assim que conseguir concluir e operar sua frota de robôs-táxis e robôs humanoides.

“Quando a Tesla resolver totalmente a questão da autonomia e tiver (seu androide) Optimus em produção em volume, qualquer pessoa que ainda tenha uma posição vendida será aniquilada. Até mesmo Gates.” A rivalidade dos dois se tornou pública depois do vazamento de uma troca de mensagens em 2022, na qual o Musk se recusava a apoiar o trabalho de caridade de Gates ao saber que este ainda tinha R$ 2 bilhões (cerca de 500 milhões de dólares) em uma aposta de que o preço das ações da Tesla cairia.

“Desculpe, mas não posso levar a sério sua filantropia em relação à mudança climática quando você tem uma posição vendida maciça contra a Tesla, a empresa que mais está fazendo para resolver a mudança climática”, escreveu Musk nas mensagens de texto sem data.

Na semana passada, a Tesla divulgou que conseguiu evitar uma queda mais significativa nas vendas de veículos no segundo trimestre ao liquidar o excesso de estoque. A redução na produção de veículos elétricos para seu nível mais baixo desde o terceiro trimestre de 2022 resultou em células de bateria excedentes, redirecionadas para seu negócio de armazenamento de energia estacionária. Isso possibilitou mais do que dobrar o volume já recorde do primeiro trimestre, alcançando um total de 9,4 gigawatts-hora implantados. Além disso, nos últimos dias, a Tesla viu sua capitalização de mercado aumentar em cerca de US$ 100 bilhões.

Negócios de Musk

O primeiro negócio de Musk foi a Zip2, empresa de software web que fundou com seu irmão Kimbal e com o sócio Greg Kouri. A companhia foi vendida em 1999 por US$ 305 milhões para a Compaq Computer. Musk co-fundou a X.com em 1999, empresa de pagamento de serviços financeiros on-line e de e-mail. O negócio se fundiu com a Confinity, uma instituição de operações financeiras. A fusão entre as duas companhias deu origem ao Paypal, depois vendido para o Ebay por US$ 1,5 bilhão em 2002.

Musk já dispensou outros empresários que venderam ações da Tesla, como David Einhorn e Jim Chanos, que fizeram fortuna apostando contra o Lehman Brothers e a Enron, respectivamente.A declaração vem num momento não tão favorável à Tesla. As vendas de veículos caíram 6,6% até a primeira metade do ano e o carro “indestrutível” Cybertruck teve dificuldades para atender às altas expectativas. As informações são do O Globo.

