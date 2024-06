Colunistas Elton Weber afirma que “se não ocorrer anistia dos financiamentos agrícolas, produtor não vai mais pagar as prestações”

Por Flavio Pereira | 6 de junho de 2024

Elton Weber diz que se não sair anistia produtores deixarão de pagar financiamentos. (Foto: Arquivo pessoal)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O deputado estadual Elton Weber (PSB) defendeu a anistia das prestações dos financiamentos agrícolas para 2024 e 2025, ressaltando que não é justo cobrar de quem perdeu a plantação ou os bens financiados. “Nós precisamos que o governo federal, que é o ente mais forte, tenha uma ação muito maciça, robusta, para o Rio Grande do Sul, o que até agora ainda não aconteceu”. Elton Weber, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha, conversou com o colunista, e cobrou ainda a anunciada linha especial de crédito com subsídios do Pronaf e do Pronampe. Em relação à anistia dos contratos de financiamento, garante que, “se o Governo Federal não autorizar a anistia das prestações dos financiamentos agrícolas, o produtor simplesmente vai deixar de pagar as prestações, e lá adiante, se for necessário, vai defender-se na justiça”.

Pedro Westphalen sugere aeroportos de Cruz Alta, Santa Cruz e Vacaria como alternativas

Durante encontro da Bancada Gaúcha com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, nesta semana, para ampliar a capacidade operacional dos aeroportos no Rio Grande do Sul, o deputado Pedro Westphalen (PP) afirmou que a pasta precisa buscar outras alternativas, para além da base aérea de Canoas, e apontou algumas sugestões: “O Rio Grande do Sul tem aeroportos regionais que podem receber a demanda represada, como os aeroportos de Cruz Alta, Santa Cruz do Sul e Vacaria. Este último, possui a maior pista em extensão do interior do estado e pode inclusive passar a receber voos de carga neste momento. Além disso, estão sediados em municípios importantes para a economia gaúcha e em regiões estratégicas que concentram polos produtivos relevantes em diversos setores”, salientou.

Podemos deve ter 25 candidatos a prefeito no RS

Mesmo com as enchentes no Rio Grande do Sul, o Podemos mantém a sua meta de ter 25 candidaturas majoritárias no Estado, afirma o presidente estadual do partido, Everton Braz. Estão cotados a cabeça de chapa: vereador Tony Oliveira (Santa Maria); vereadora Nicole Weber, (Santa Cruz do Sul); vereador Hitler Pedersseti (São Leopoldo); vereador Adriano Strack (Carazinho); e o suplente a deputado estadual, Rossano Farias (São Gabriel). A meta do presidente estadual do partido, Everton Braz, é eleger 200 vereadores, segundo ele, “compromisso assumido com Renata Abreu, líder nacional do Podemos”.

Para não esvaziar o caráter político da visita ao Estado, Lula não recebeu Eduardo Leite

Para não esvaziar politicamente sua visita ao Rio Grande do Sul, agora prevista para quinta-feira para visitar cidades atingidas pelas enchentes no Vale do Taquari, o presidente Lula deixou de receber ao governador Eduardo Leite em Brasília. Leite compareceu no Palácio do Planalto junto com outros governadores após um evento alusivo ao Dia Mundial do Meio Ambiente, mas o encontro a sós com Lula não aconteceu.

Governador quer projetos idênticos ao de Bolsonaro na pandemia

Mesmo não tendo sido recebido em audiência, Eduardo Leite conseguiu entregar ao presidente um pedido para criar um programa de manutenção do emprego e renda para os trabalhadores do Rio Grande do Sul, além de solicitar apoio da União na recomposição das receitas do estado e dos municípios gaúchos. Estas duas medidas foram adotadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia.

Rachadinha pode. Desde que seja “cunpanhero”

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados arquivou representação do PL contra o deputado federal André Janones (Avante-MG) pela prática de “rachadinha”, quando parte dos salários de funcionários do gabinete é repassada ao parlamentar, por 12 votos a cinco. Estes parlamentares votaram para absolver André Janones, réu confesso, de prática de rachadinha:

– Ana Paula Lima (PT/SC) – Sim;

– Jack Rocha (PT/ES) – Sim;

– Jilmar Tatto (PT/SP) – Sim;

– Ricardo Maia (MDB/BA) – Sim;

– João Leão (PP/BA) – Sim;

– Julio Arcoverde (PP/PI) – Sim;

– Paulo Magalhães (PSD/BA) – Sim;

– Sidney Leite (PSD/AM) – Sim;

– Albuquerque (REPUBLICANOS/RR) – Sim;

– Márcio Marinho (REPUBLICANOS/BA) – Sim;

– Junior Lourenço (PL/MA) – Sim;

– Guilherme Boulos (PSOL/SP) – Sim.

2024-06-06