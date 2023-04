Rio Grande do Sul Em 20 anos, número de médicos registrados pelo Conselho Regional de Medicina quase quadruplicou no RS

Em duas décadas, o número de médicos registrados a cada ano pelo Cremers (Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul) quase quadruplicou: saltou de 730, em 2002, para 2.750, em 2022.

Segundo o presidente da entidade, Carlos Sparta, o alto índice demonstra que o Estado está bem assistido em relação a esses profissionais. “Temos médicos suficientes para atender toda a população”, afirmou.

Sparta destacou que o Rio Grande do Sul conta, atualmente, com 20 cursos de medicina ativos. “Somos contra a abertura indiscriminada de novas escolas médicas. Não adianta abrir por abrir. É preciso haver critérios. A faculdade tem que estrutura. Tem que um hospital próprio para que os alunos possam praticar. Tem que bons professores para formar excelentes médicos”, declarou.

No início de abril, terminou a vigência de uma portaria do Ministério da Educação que suspendia a abertura de novas faculdades de medicina. Com isso, as instituições de ensino já podem voltar a solicitar o credenciamento junto ao Ministério da Educação. A pasta sinalizou que a intenção é abrir novos cursos somente nas regiões em que faltam médicos.

No entanto, o presidente do Cremers afirmou que a presença de uma faculdade de medicina em cidades pequenas não é suficiente para fixar os médicos no interior. “É preciso haver um plano de carreira que permita aos médicos atender com qualidade, remuneração adequada, acesso à estrutura e possibilidade de aperfeiçoamento profissional”, declarou.

Dados da Demografia Médica do Conselho Federal de Medicina revelam que 43% dos médicos gaúchos estão concentrados em Porto Alegre. A Capital é a terceira com o maior índice de profissionais, superada por Vitória (ES) e Florianópolis (SC). Já o Rio Grande do Sul possui 33.630 médicos registrados, correspondendo à quarta maior densidade desses profissionais no Brasil, atrás do Distrito Federal, Rio e São Paulo.

