Por Redação O Sul | 28 de abril de 2023

Golpistas apresentam documentos via WhatsApp, firmados supostamente por advogados, procuradores, desembargadores e servidores do Judiciário Foto: Reprodução

Liberação fraudulenta de valores de precatórios, falsos leilões, pedidos de envio de documentos ou dados pessoais são alguns dos golpes virtuais aplicados em nome do Poder Judiciário.

Informação, atenção e algumas medidas básicas de segurança podem evitar armadilhas: não clique em links desconhecidos, não efetue pagamentos antecipados, em caso de informações de valores judiciais a receber, converse diretamente com seu advogado ou entre em contato com o foro mais próximo e acesse sempre sites oficias.

Precatórios

Em geral, os golpistas apresentam documentos via WhatsApp, firmados supostamente por advogados, procuradores, desembargadores e servidores do Judiciário, em que comunicam a liberação antecipada do valor do precatório, mediante o depósito de quantia para pagamento de “custas” via Pix.

“Nenhum valor é cobrado pelo TJ-RS para a liberação das parcelas e tampouco para o pagamento do saldo ou integralidade do crédito do precatório. Os credores podem obter informações seguras junto ao Serviço de Processamento de Precatórios, que está habilitado a atualizar sobre a situação do precatório, previsão de pagamento e possibilidade de pedido/recebimento da parcela superpreferencial por doença grave, deficiente ou idoso”, alertou o Tribunal de Justiça do RS.

A partir do número do precatório, é possível realizar pesquisa e acompanhamento do pagamento do crédito no site do Tribunal de Justiça. Informações também podem ser obtidas pelos telefones (51) 3210-7291, 3210-7293 e 3210-7335.

