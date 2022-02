Rio Grande do Sul Em 23 meses, a pandemia de coronavírus custou as vidas de 37.384 gaúchos

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Boletim desta quarta-feira menciona mais 94 vítimas, incluindo anciã de 101 anos. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O boletim oficial divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) adicionou 94 óbitos à estatística do coronavírus, incluindo uma anciã de 101 anos que residia na Serra Gaúcha. Com isso, o Rio Grande do Sul chega a 37.384 casos fatais de covid em 23 meses de pandemia – completados nesta quinta-feira, 10 de fevereiro.

As mortes mencionadas pelo boletim são listadas a seguir, em ordem alfabética conforme a cidade onde a pessoa residia (e não onde faleceu). E apesar da manutenção do predomínio de idosos entre os falecimentos, desta vez o relatório chama a atenção para a presença de duas crianças, de 1 e 4 anos entre as vítimas. Confira:

Venâncio Aires (28 anos);

Santana do Livramento (34 anos);

Rio Grande (40 anos);

Caxias do Sul (41 anos);

Passo Fundo (43 anos);

Porto Alegre (43 anos);

Tramandaí (46 anos);

Candelária (50 anos);

Alegrete (53 anos);

Bagé (57 anos);

Porto Alegre (57 anos);

Xangri-lá (58 anos);

Camaquã (59 anos);

Pelotas (59 anos);

Porto Alegre (59 anos);

Rio Grande (60 anos);

Alvorada (61 anos);

Porto Alegre (61 anos);

Alto Feliz (64 anos);

Caxias do Sul (64 anos);

Encruzilhada do Sul (64 anos);

Sapucaia do Sul (64 anos);

Riozinho (65 anos);

São Leopoldo (65 anos);

Imbé (66 anos);

Passo Fundo (66 anos);

Passo Fundo (66 anos);

Porto Alegre (66 anos);

Santa Maria (66 anos);

Capela de Santana (67 anos);

Cachoeirinha (68 anos);

Campo Bom (68 anos);

Bento Gonçalves (69 anos);

Tramandaí (69 anos);

Caxias do Sul (70 anos);

Guaíba (70 anos);

São Leopoldo (70 anos);

Caxias do Sul (71 anos);

Cachoeira do Sul (72 anos);

Derrubadas (72 anos);

Sapucaia do Sul (73 anos);

Viamão (73 anos);

Bagé (74 anos);

Porto Alegre (74 anos);

Canguçu (75 anos);

Caraá (75 anos);

Encruzilhada do Sul (76 anos);

Sinimbu (76 anos);

Caxias do Sul (77 anos);

Novo Hamburgo (77 anos);

Pelotas (77 anos);

Porto Alegre (77 anos);

Porto Alegre (77 anos);

Santa Maria (77 anos);

Bagé (78 anos);

Cruzeiro do Sul (78 anos);

Porto Alegre (78 anos);

Pelotas (79 anos);

Alvorada (80 anos);

Camaquã (80 anos);

Igrejinha (80 anos);

Nova Bréscia (80 anos);

Rio Grande (80 anos);

São Marcos (81 anos);

Bento Gonçalves (82 anos);

Erechim (82 anos);

Parobé (82 anos);

Porto Alegre (82 anos);

Capela de Santana (83 anos);

Bento Gonçalves (85 anos);

Cachoeirinha (85 anos);

Panambi (85 anos);

Rio Grande (85 anos);

Sentinela do Sul (85 anos);

Arroio do Meio (86 anos);

Balneário Pinhal (86 anos);

Esteio (86 anos);

Porto Alegre (86 anos);

Mato Castelhano (87 anos);

Tupanciretã (87 anos);

Encantado (88 anos);

Porto Alegre (88 anos);

Sentinela do Sul (88 anos);

Uruguaiana (88 anos);

Viamão (88 anos);

Caxias do Sul (89 anos);

Teutônia (89 anos);

Porto Alegre (90 anos);

Vale Verde (90 anos);

São Gabriel (92 anos);

Passo Fundo (93 anos);

Sapucaia do Sul (94 anos);

Porto Alegre (97 anos);

Bento Gonçalves (101 anos).

Apenas uma dentre todas as 497 cidades gaúchas ainda não registra qualquer óbito por covid. É Novo Tiradentes, localizada na Região Norte do Estado e que acumula 315 testes positivos desde o começo da pandemia, dois dos quais constam no relatório desta terça-feira.

Outros dados sobre a pandemia

Também foram registrados 16.431 novos testes positivos, ampliando assim para quase 1,97 mil os contágios conhecidos no Estado em 23 meses.

Dentre os infectados até agora, ao menos 1.819.543 (93%) já se recuperaram, em todos os 497 municípios gaúchos. Outros 107.935 (5%) são casos ativos (em andamento), o que abrange desde os assintomáticos em quarentena domiciliar até casos graves atendidos em hospitais.

A taxa média de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) por adultos estava em 63,4% no início da noite desta terça-feira (contra 63,2% no dia anterior), de acordo com o painel de monitoramento covid.saude.rs.gov.br. Esse índice resulta da proporção de 1.951 pacientes para um total de 3.078 leitos da modalidade em 301 hospitais.

Já o total de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada à covid totaliza 118.105 (6%) desde março de 2020. Destas, 272 foram efetuadas nas últimas horas.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul