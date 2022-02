Rio Grande do Sul Programa de crédito Juro Zero RS realiza mais de 4 mil operações em uma semana

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2022

Do total de R$ 600 milhões estimados para o programa, 20% são reservados para MEIs Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Do total de R$ 600 milhões estimados para o programa, 20% são reservados para MEIs. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Na primeira semana de operações, o programa Juro Zero RS registrou grande volume de solicitações de crédito com juros subsidiados pelo governo do Estado.

De acordo com a diretoria técnica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, as instituições bancárias que operacionalizam o programa analisam pedidos que já ultrapassam o volume de recursos disponibilizados para microempresas e empresas de pequeno porte. Cerca de 4,3 mil operações, representando mais de R$ 165,2 milhões, já foram aprovadas.

Do total de R$ 600 milhões estimados para o programa, 20% são reservados para MEIs (microempreendedores individuais), enquadramento que tem o maior volume de recursos ainda disponíveis. Até o momento, 952 MEIs tiveram aprovação do crédito, o que representa investimento superior a R$ 8,8 milhões.

O segmento com maior volume de recursos liberados é o de EPP (empresas de pequeno porte), que realizou mais de 1,6 mil operações, movimentando R$ 101,2 milhões. Mais de 2,2 mil microempresas gaúchas tiveram acesso a R$ 55,2 milhões para investir com juro zero.

