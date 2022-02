Brasil União Química divulga nota de esclarecimento sobre o Metilsufato de Neostigmina e o Sugammadex Sódico

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2022

(Foto: Divulgação)

A União Química divulgou uma nota em resposta a uma informação sobre medicamentos divulgada pelo colunista Cláudio Humberto na quarta-feira (09).

“Os medicamentos Metilsufato de Neostigmina e Sugammadex Sódico, mencionados na nota, não são substituíveis, salvo em casos específicos. Houve um acentuado crescimento de demanda pelo Metilsufato de Neostigmina no terceiro trimestre de 2021 e, em razão disso, ocorreu a falta temporária do princípio ativo (IFA). No entanto, a União Química realizou uma força-tarefa para aumentar a produção e informa que a partir deste mês (fevereiro de 2022) o abastecimento estará normalizado. Importante salientar que a falta do princípio ativo é mundial e não apenas no mercado brasileiro. Vale lembrar também que o Sugammadex Sódico (Bridion) está no mercado há cerca de 10 anos, mas a União Química só iniciou a produção de um medicamento similar em janeiro deste ano”, diz o texto.

“A União Química esclarece ainda que tem total compromisso com a saúde da população brasileira, seguindo os mais rigorosos padrões éticos de fornecimento de medicamentos e insumos hospitalares. Desde o início da pandemia, a empresa foi a principal fornecedora de anestésicos para o kit intubação, disponibilizando mais de 60 milhões de ampolas”, prossegue a nota.

