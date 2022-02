Cláudio Humberto Bandeiras deixaram térmicas nadando em dinheiro

Por Cláudio Humberto | 9 de fevereiro de 2022

O Brasil virou o “eldorado das termelétricas”, que são a mais cara, atrasada e poluente geração de energia. (Foto: Reprodução)

O Brasil virou o “eldorado das termelétricas”, que são a mais cara, atrasada e poluente geração de energia. Nem os ambientalistas se importam com a geração sua suja, queimando combustíveis fósseis. Nunca faturaram tanto, com os valores dos contratos de até R$ 25 milhões ao dia. Só a Eneva, do BTG Pactual de André Esteves, ganhou tanto com as contas de luz de 2021, de valor pornográfico, que decidiu distribuir R$ 35 milhões aos membros do conselho de administração.

Mais que banco

O conselho de uma termelétrica receberá mais que o triplo dos R$ 10,3 milhões presenteados pelo Itaú Unibanco aos seus conselheiros.

Escassez malandra

Após tocar o terror sobre riscos de apagão por “escassez hídrica”, as termelétricas foram acionadas sem demora. Sob custos astronômicos.

Resgate no cativeiro

A “escassez hídrica” levou os “consumidores cativos” a pagar contas de luz com “bandeira tarifária vermelha patamar 2”, a mais alta de sempre.

Toda pinta de lorota

Não faltou água na torneira, durante a “escassez hídrica” de 2021, mas impôs aos brasileiros a mais cara a conta de luz de todos os tempos.

Oligopólio aumenta preço de remédio 450 vezes

Sumiu um medicamento indispensável em cirurgias com anestesia geral. A droga era produzida pelo laboratório União Química e custava R$ 1 por ampola. O sumiço do Metilsufato de Neostigmina “coincidiu” com o surgimento de um remédio similar, Sugammadex Sódico (Bridion), fabricado pelo laboratório Schering e vendido… a R$ 450 a ampola. É que a Schering foi comprada pela União Química, que tirou a droga de R$ 1 do mercado e passou a fornecer apenas o mais caro.

Manobra esperta

Os hospitais estão inconformados com a manobra que os força a pagar 450 vezes mais por um medicamento indispensável em cirurgias.

Na faca cega

A suspeita nos hospitais é que não foram informados da retirada da droga barata do mercado porque sua importação demora 90 dias.

Sob aval do Cade

O mercado estranha que o Cade tenha aprovado um oligopólio. Nossos questionamentos não foram respondidos pela União Química/Schering.

Em lágrimas

A lacrolândia com a cara no chão: a corregedoria da Polícia Federal informou que não estava sob sigilo o inquérito supostamente “vazado” por Bolsonaro. E que não houve dolo do presidente na sua divulgação.

Senador desrespeitado

O ex-corrupto Lula não tem o menor respeito pelo senador Humberto Costa (PT-PE). É a segunda vez que o rifa, em favor do PSB. Em 2012 foi a primeira, quando Lula acabou sua candidatura a prefeito do Recife

É proposital

A tentativa de manter o estado de pânico vai além da mídia. O Instituto Emílio Ribas afirmou que não vacinados são 82% das mortes por covid. No caso, quem não tomou as três doses foi considerado “não vacinado”

Legado tangível

A pandemia fez a fábrica suspender as atividades e adiou a entrega de helicópteros comprados na época da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Um deles será entregue nesta sexta (11).

Mandato garantido?

Líder nas pesquisas, o ex-presidente do Senado, Garibaldi Alves Filho deve fazer como Aécio e Gleisi e trocar disputa pela única vaga de senador por uma das várias de deputado pelo Rio Grande do Norte.

PT em xeque

O aumento do piso salarial dos professores deixou os governadores, especialmente do PT, em maus lençóis. Fátima Bezerra (PT-RN) já disse que professores podem até fazer greve, mas não terão aumento.

Rápido e prático

Estudo da Gmattos revela que o Pix segue sua trajetória de adoção em massa, principalmente no e-commerce, e já ameaça tomar o 2º lugar dos boletos no ranking de formas de pagamento online, atrás do cartão.

Notícias boas

A média de casos de covid caiu 12,8% desde o pico em 3 de fevereiro, segundo o Conass. Aliado à queda na taxa de transmissão divulgada pelo Imperial College, a queda nas mortes é o próximo passo.

Pensando bem…

… a depender do resultado, a pandemia só acaba depois do segundo turno.

PODER SEM PUDOR

Oficinas não voam

Afonso Arinos de Melo Franco era ministro das Relações Exteriores de João Goulart e tinha pavor de avião. Certa vez, ao concluir visita a Portugal, ele se despediu do presidente anfitrião, Américo Tomás, que tocou no assunto: “O senhor gosta de avião?” Arinos mentiu: ”Não muito, excelência…” Ao invés de tranquilizar o chanceler brasileiro, Tomás fez um comentário que o atormentaria durante todo o percurso de volta: “É, enquanto eles voam lá em cima, as oficinas continuam cá em baixo…” Afonso Arinos morreu falando mal de Américo Tomás.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

