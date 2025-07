Cláudio Humberto Autoridades fizeram 643 voos nos jatinhos da FAB

Por Cláudio Humberto | 8 de julho de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Uma das regalias mais cobiçadas por autoridades em Brasília é o uso dos jatinhos da Força Aérea Brasileira, o que deveria ser exclusividade de presidentes de Poderes, ministros de Estado, comandantes das Forças Armadas e Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, além do vice-presidente da República. Apenas no primeiro semestre deste ano, o contribuinte bancou ao menos 643 viagens de poderosos, incluindo até quem nem tem direito a essa mamata.

Evitam o povão

Ministros do STF deveriam usar voos de carreira. Temendo hostilidades, ganharam privilégio de se aboletar nas asas da FAB.

Taxxad aéreo

Fernando Haddad (Fazenda) deve fechar o ano com mais requisições dos voos nos jatinhos. Já são 70 apenas entre janeiro e junho.

Já foi pior

Por incrível que pareça, houve redução no número de voos no período. Foram 969, em 2023; 860, em 2024; até chegarmos aos atuais 643.

Nada é por acaso

Como a coluna trouxe em primeira-mão, dos dez jatinhos da FAB, só três estão em uso. O resto está sucateado, em manutenção.

Governo Lula torrou mais de R$1,1 trilhão em 2025

O governo Lula (PT) já conseguiu torrar cerca de R$1,15 trilhão em 2025, aponta o Ga$to Brasil, iniciativa da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil e da Associação Comercial de São Paulo. O total inclui apenas gastos do governo federal. Somados governos estaduais e municipais, o pagador de impostos teve de bancar mais de R$2,6 trilhões em gastos este ano.

Rombo interminável

Os gastos de R$2,6 trilhões excedem em mais de R$600 bilhões o total arrecadado pelas diferentes esferas de governo até agora, este ano.

Conta não fecha

O Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo aponta que o governo arrecadou pouco mais de R$2 trilhões em tributos este ano.

Transparência e controle

Segundo a CACB, a iniciativa tem o propósito dar transparência à execução orçamentária e promover controle social das contas públicas.

Aviso prévio de Trump

A defesa que Donald Trump, com várias advertências e o pedido para que “deixem Bolsonaro em paz”, pode até prejudicar o ex-presidente, mas certamente é um claro aviso do que podem esperar seus algozes.

Quem afronta a Justiça

Lula acusa Trump de “interferir” no STF, mas fez um jatinho da FAB “resgatar” a ex-primeira-dama corrupta do Peru e afrontou o judiciário argentino visitando Cristina Kirchner, uma ladra transitada em julgado.

Sem pressa

Nos planos do governo, a PEC da Segurança vai ser votada amanhã (9) na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A oposição, que é contrária ao texto, se articula para pedir vista e atrasar a votação.

Alterações a granel

Rogério Carvalho (PT-SE) é o senador que mais apresentou emendas ao projeto do novo Código Eleitoral: 62. Também foi o parlamentar que mais teve emendas retiradas (9) pelo relator, Marcelo Castro (MDB-PI).

Aviso prévio

A conversa de Lula com Fabiano Silva dos Santos, que pediu demissão da presidência dos Correios e vai entregar a estatal no vermelho, deve ocorrer nesta quarta-feira (9). A chance de reversão é perto de zero.

Apoio do Planalto

Zucco (PL-RS) quer convocar Sidônio Palmeira (Secom) para explicar o que faz o “grupo de influência”, gabinete do ódio de Lula. A reunião com influencers sobre a lorota de “taxar só ricos” precisa ser explicada.

Deu em barraco

Parou na Justiça a eleição para presidente do PT, que não usou urna eletrônica no pleito. Está um pau de briga no diretório mineiro, que não deixou a deputada Dandara Tonantzin disputar a presidência regional.

Eleição para poucos

Na eleição do PT em Brasília, o principal bairro da cidade, Plano Piloto, registrou apenas 82 votos até a noite desta segunda-feira. Em regiões como Águas Claras houve mais fiscais (dez) do que votos (seis).

Pensando bem…

…a foto oficial, com ausência dos principais líderes, é o retrato do fiasco do Brics no Brasil.

PODER SEM PUDOR

Deu, tá dado

O ex-deputado Geddel Vieira Lima explicou com bom-humor “traição” ao primeiro governo Lula, em 2005, na eleição para a presidência da Câmara que elegeu Severino Cavalcanti (PP-PE): “⁠Os deputados governistas deram a palavra. Por isso, na hora de votar, eles já não a tinham mais…”

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – Instagram: @diariodopoder)

