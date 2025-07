Bruno Laux Vereadora propõe limitar feiras no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre

Por Bruno Laux | 8 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Ederson Nunes/CMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Restrição de eventos

A Câmara de Porto Alegre começou a analisar a proposta que restringe a realização de feiras no Largo Glênio Peres, autorizando apenas a manutenção da tradicional Feira do Peixe. De autoria da vereadora Fernanda Barth (PL), o projeto modifica a legislação que permite a realização de cinco feiras no espaço público, entre elas a Feira Estadual de Economia Popular Solidária, a Feira de Artesanato – Artesul, a Feira da Agricultura Familiar e a Feira do Dia das Mães. A autora do texto argumenta que a multiplicação de eventos no Largo tem provocado “desconforto”, comprometendo a circulação de pedestres e o comércio local, além de prejudicar a ocupação qualificada do Centro Histórico da capital. Fernanda defende que a Feira do Peixe é a única que possui cará histórico e relevância cultural consolidada, por estar vinculada à tradição da Semana Santa e realização pontual e de curta duração.

Proteção feminina

Parlamentares da bancada feminina da Câmara dos Deputados reuniram-se nesta -feira com o governador Eduardo Leite, no Palácio Piratini, para tratar de demandas relacionadas ao combate da violência contra a mulher. As deputadas, integradas à Comissão Externa sobre os Feminicídios ocorridos no RS, abordaram temas relacionados ao fortalecimento da rede de atendimento, à garantia de recursos financeiros e à ampliação de políticas para a prevenção da perpetuação da violência de gênero. Para as congressistas, há a necessidade de assegurar orçamento para implementação e continuidade de programas voltados à proteção e ao empoderamento feminino. No encontro, Eduardo Leite reiterou o compromisso do Estado em dar atenção à pauta e destacou que avanços somente serão possíveis através da soma de forças entre os poderes.

Emergência gaúcha

O Ministério da Integração publicou nesta -feira uma portaria reconhecendo a situação de emergência em 11 municípios gaúchos impactados pelas fortes chuvas que atingiram o RS em junho. A partir do reconhecimento declarado, as prefeituras podem avançar com a solicitação de recursos do governo federal para ações de defesa civil, incluindo a compra de alimentos e água, o suporte a trabalhadores e voluntários, a aquisição de kits de limpeza, entre outras demandas. A lista integra as cidades de Agudo, Faxinal do Soturno, General Câmara, Itaara, Liberato Salzano, Manoel Viana, Pinheiro Machado, Santa Maria, São João do Polêsine e Trindade do Sul, atingidos por chuvas intensas, e Santa Cruz do Sul, que teve registro de alagamentos. Até o momento, o Estado possui 358 reconhecimentos do gênero ativos, incluindo 309 por estiagem, 36 por chuvas intensas, seis por vendaval, três por queda de granizo, três por enxurradas e um por alagamentos.

Participação digital

O Fórum Democrático da Assembleia Legislativa do RS lança nesta -feira, no Palácio Farroupilha, a Plataforma Digital de Participação Social Pacto RS 25. Durante a cerimônia, a equipe do grupo apresentará as funcionalidades da ferramenta e sanará dúvidas sobre a integração entre os encontros presenciais do núcleo e a participação online. O Fórum pretende assegurar a participação social na construção de soluções através de seminários e plenárias livres realizados presencialmente, somados a votações de prioridades pelos gaúchos por meio da plataforma digital. O Pacto RS 25 busca encontrar alternativas para o enfrentamento da crise climática, discutir o esvaziamento demográfico do estado e a queda da participação do RS no PIB nacional.

Internacionalização da indústria

Em uma mobilização para fortalecer a internacionalização da indústria gaúcha, o Sistema FIERGS recebeu nesta -feira cônsules-honorários e gerais para discussões alinhadas ao recente avanço do Brasil em acordos comerciais, como o firmado entre Mercosul e Efta. A reunião, conduzida pelo presidente da Federação, Claudio Bier, teve como foco ampliar conexões diplomáticas e econômicas, fomentar o intercâmbio de talentos e alinhar estratégias para aumentar a presença global do setor produtivo do RS, que já figura como o sétimo maior exportador do país, com mais de 3,2 mil empresas atuando no comércio exterior. Bier também destacou o papel das representações consulares e a ajuda oferecida pelo exterior no apoio à reconstrução do estado após as enchentes de 2024. Durante o encontro, representantes da França, Grã-Bretanha, Guatemala, Suíça, Equador, Bélgica, Filipinas, Uruguai e Alemanha sugeriram ações como rodadas de negócios, apoio à inovação e missões empresariais.

@obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/vereadora-propoe-limitar-feiras-no-largo-glenio-peres-em-porto-alegre/

Vereadora propõe limitar feiras no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre

2025-07-08