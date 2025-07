Colunistas Paulo Pimenta critica governo do Estado por demora nas obras de reconstrução: “O dinheiro está disponível desde o ano passado”

Por Flavio Pereira | 7 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Em Agudo, Paulo Pimenta criticou demora nas obras do estado. (Foto: Arquivo pessoal)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Em ritmo pré-eleitoral, o ex-ministro e deputado federal Paulo Pimenta (PT) visitou vários locais atingidos pelas enchentes na região central e criticou a lentidão do governo do estado em recuperar a infraestrutura de diversas cidades. Pimenta se deteve em dois locais: a ponte da RST 287 na saída de Santa Maria, no distrito de Arroio Grande, destruída há 15 meses, e a ERS-348 entre Agudo e Dona Francisca, interrompida e sem nenhuma perspectiva de recuperação:

– É uma vergonha a demora na ponte da RST 287 distrito de Arroio Grande: caiu há 15 meses, e há uma ponte provisória do Exército. Obras muito mais complexas entregamos em janeiro do ano passado, e aqui não tem nem projeto, não temos orçamento, não sabemos nem quanto vai custar a ponte. Mesmo com bilhões destinados pelo presidente Lula para a reconstrução do estado, o governo do estado segue sem apresentar orçamento, sem calendário de obras e sem dar satisfação à população. É a morosidade e o abandono que atrasam a reconstrução do nosso estado. Não dá mais pra aceitar tanta ‘lentidão’, disse Pimenta em entrevista em Santa Maria.

Sobre a ERS 348: “Não tem uma placa, não tem uma explicação”

Pimenta criticou também a demora na reconstrução da ERS-348, entre Agudo e Dona Francisca:

– Isso é um escândalo, abandonaram! Simplesmente atiraram a estrada lá. Não tem uma placa, não tem uma explicação. Esse dinheiro está disponível para o governo do estado já desde o ano passado. Imagine se fosse nós que estivessem no governo do estado. O que estariam fazendo conosco com uma estrada abandonada como essa. O presidente Lula chamou o governador Eduardo Leite e falou para ele o seguinte “Eduardo, tu vai ficar 36 meses sem pagar a dívida com a União, mas esse dinheiro só pode ser usado na reconstrução. São 300 milhões por mês do chamado Funrigs. Para essas obras tem dinheiro depositado na conta do governo do Estado, tem R$ 2,4 bilhões depositados. Não tem uma rodovia federal que nós não tenhamos concluído ou já não esteja sendo feita. Não tem nenhuma no estado. Nós tínhamos 53 pontos de obstrução, e nós já fizemos praticamente todas”, declarou Paulo Pimenta.

Ditador de Cuba vem ao Brasil e não comenta calote de R$ 1,3 bi

O ditador de Cuba (país que aplica um calote estimado em R$ 1,3 bilhão no Brasil, por conta das obras do porto de Mariel) Miguel Díaz-Canel, que está no Brasil onde veio participar da cúpula dos BRICs, disse neste domingo (6) que a ilha vive tempos “muito difíceis”. Ele culpou o embargo imposto pelos EUA pela crise econômica e pelos apagões de energia na ilha. Nesta segunda (7) Lula deve receber o ditador Díaz-Canel em reunião bilateral.

Empresas já podem repassar parte do ICMS para hospitais públicos gaúchos

Teve o protagonismo do líder do governo, deputado Frederico Antunes (PP), a possibilidade de concessão do crédito presumido de 100% dos valores destinados pelos contribuintes a hospitais filantrópicos, santas casas e hospitais públicos estaduais. O Conselho Nacional de Política Fazendária aprovou, na sexta-feira (4), pedido encaminhado pelo governo do Estado. A iniciativa funcionará de forma similar ao Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg) e do Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico (PIAA/RS).

Eduardo Leite: Lisboa, Paris.

O governador Eduardo Leite (PSD), afirmou durante participação do Fórum de Lisboa, que a discussão sobre uma eventual anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é legítima, mas depende do andamento do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF). Em Paris, o Rio Grande do Sul esteve presente na Expo Favela Innovation 2025, uma feira de negócios, encontro organizado pela Cufa, a Central Única das Favelas. Eduardo Leite relata que levou a Paris “ experiências reais de transformação em territórios vulneráveis, com urbanismo social, escuta das comunidades e inclusão produtiva. É o Estado presente onde mais precisa, com prevenção, oportunidades e muito futuro”, declarou.

Eficácia da vacina: Inteligência Artificial pediu desculpas a Osmar Terra pelo erro…

O relato é do ex-ministro, deputado federal Osmar Terra:

“Durante a epidemia, fui duramente atacado pela grande mídia, tanto sobre a inutilidade do lockdown que denunciei, quanto pela minha constatação sobre a ineficácia das vacinas. Mas a Inteligência Artificial tem usado a narrativa da grande mídia para criticar postagens minhas no Twitter/X .

Uma delas foi aonde mostrei a ineficácia da Coronavac na experiencia piloto de Serrana SP.

Quando ainda em março de 2021, 75% da população foi completamente vacinada. Foi a maior e mais precoce vacinação proporcional do Brasil, bem no início da disponibilidade das vacinas no Brasil.

A Pesquisa do Butantan (Governo de São Paulo) apontou que a vacinação havia sido um sucesso e reduzido as mortes a 6, em abril, e a uma, em maio. Dando como exemplo que uma população com alto índice de vacinação acaba com as mortes por COVID! Na minha postagem de 22/12/2022, comprovei que estavam errados, pois aconteceram 65% de mortes a mais ( na verdade foram 70%) após abril de 2021) até 22/12/2022, um percentual de aumento maior que o Estadual e Nacional para o mesmo período.

Mostrei com isso que a redução nada teve a ver com as vacinas precoces, pois aconteceu em todo país quando a cobertura vacinal ainda estava menor que 10% da população, e que Serrana, apesar de ter sido a cidade mais vacinada precocemente do Brasil, ainda em março/21 (quando a vacinação não chegava a 1,5% no país ) não alterou o curso da doença e das mortes. Se contarmos até 2025, Serrana teve quase o mesmo número de hospitalizações e mortes depois da vacinação de março, até hoje, do que antes.

Diante das evidências e fontes de dados que mostrei, a AI (Grock) reconheceu seu erro e pediu desculpas. A verdade sempre vence!”

Flávio Pereira

@flaviorrpereira

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/paulo-pimenta-critica-governo-do-estado-por-demora-nas-obras-de-reconstrucao-o-dinheiro-esta-disponivel-desde-o-ano-passado/

Paulo Pimenta critica governo do Estado por demora nas obras de reconstrução: “O dinheiro está disponível desde o ano passado”

2025-07-07