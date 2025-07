Bruno Laux Eleito para o comando do PT, Edinho Silva promete unidade interna e empenho pela reeleição de Lula

Por Bruno Laux | 8 de julho de 2025

Foto: Ricardo Stuckert/PR

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Unidade partidária

Confirmado como novo presidente nacional do PT, com o apoio de Lula, Edinho Silva afirmou nesta -feira que trabalhará “incansavelmente” pela unidade do partido, articulando uma gestão que esteja à frente de todas as correntes da sigla. O futuro líder partidário – que toma posse em agosto – promete também cumprir roteiros em diferentes regiões do país até o ano que vem, de modo a ampliar parcerias e buscar a reeleição do atual chefe do Planalto.

Segundo turno

No RS, o resultado da eleição para a presidência estadual do PT será decidido em segundo turno entre os deputados estaduais Sofia Cavedon e Valdeci Oliveira, no próximo dia . Ao todo, mais de 26 mil filiados participaram do 1º turno do pleito, que contou ainda com as candidaturas de Júlio Quadros, Marcelo Carlini, Stela Farias e Thiago Braga.

Ampliação de cadeiras

O presidente Lula pode se reunir nesta semana com o chefe da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para debater o projeto de aumento do número de deputados federais. Validado pelo Congresso, o texto aguarda decisão do chefe do Executivo, que, além das possibilidades de sancionar ou vetar a proposta, pode ainda deixar o futuro da matéria nas mãos do Legislativo.

PEC em discussão

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara pautou para esta -feira a discussão da PEC da Segurança Pública, apresentada pelo Executivo federal. Relatado pelo deputado Mendonça Filho (União-PE), o texto segue enfrentando uma série de críticas de nomes da oposição, além de resistência por parte de algumas lideranças estaduais.

Perfil público

Cerca de quatro meses após ter privado sua conta no Instagram para seguidores, a primeira-dama Janja da Silva voltou a tornar público o perfil na rede social. A restrição havia sido adotada pela esposa do presidente Lula no início ço deste ano, após ser alvo de uma série de ataques misóginos na plataforma.

Assistência religiosa

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou nesta segunda-feira que Débora Rodrigues – a “Débora do Batom” – receba assistência religiosa em sua residência. Condenada à prisão domiciliar por pichar com batom a estátua “A Justiça” no , Débora encontra-se em “condição de vulnerabilidade espiritual e emocional”, segundo seus advogados.

Tributação desigual

Durante pronunciamento na tribuna, nesta -feira, o senador Paulo Paim (PT-RS) defendeu a realização de mudanças no sistema tributário para reduzir a desigualdade no país. O parlamentar gaúcho destaca que o Brasil é um dos poucos lugares do mundo onde lucros e dividendos não são taxados e que “não pode continuar sendo o país mais desigual do mundo”.

Presença cancelada

A Comissão de Meio Ambiente do Senado decidirá uma nova data para receber a ministra Marina Silva, após a chefe da pasta federal do Meio Ambiente cancelado a participação na audiência pública que ocorreria nesta ça-feira. Segundo a assessoria, a ausência ocorreu em decorrência da presença da chefe ministerial em uma reunião do presidente Lula com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.

Novas oportunidades

O RS receberá até 3,5 mil vagas gratuitas do EJA Profissionalizante por meio do programa SEJA Pro+ Trabalho e Emprego, voltado a jovens de 18 a 29 anos que não concluíram a educação básica. A iniciativa será lançada nesta ça-feira em conjunto entre o Sistema Fiergs, o Sesi e o Ministério do Trabalho, com o objetivo de “criar oportunidades para quem precisou deixar a escola e agora busca um novo caminho profissional”.

LDO em pauta

Está na pauta desta ça-feira do plenário da Assembleia Legislativa o projeto do governo Leite que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias do RS para 2026. O texto, que conta com parecer favorável do deputado estadual Rafael Braga (MDB) aprovado pela Comissão de Finanças, precisa ser devolvido para sanção do Executivo até o próximo dia 15.

Cultura popular

A Secretaria Estadual da Cultura promove no próximo dia uma capacitação sobre editais voltados a culturas populares. O evento, direcionado a agentes culturais, produtores, dirigentes de cultura e gestores de organizações da sociedade civil, busca ampliar o acesso às oportunidades, incentivar o conhecimento e fortalecer a participação da sociedade civil nas políticas públicas do setor.

Vistoria do dique

A CPI do DMAE da Câmara de Porto Alegre esteve na Zona Norte da Capital nesta -feira para uma vistoria nas obras do dique do Sarandi. Os vereadores do colegiado acompanharam as ações de demolição e remoção de escombros das casas que haviam sido construídas em cima da estrutura, além de dialogar com o diretor-executivo do departamento sobre temas relacionados ao sistema de proteção contra cheias.

Incremento socioassistencial

Entrou em tramitação na Câmara de Porto Alegre o projeto do vereador Gilvani, o Gringo (Republicanos), que prevê a destinação anual pelo município de Porto Alegre de, no mínimo, 10% da Receita Corrente Líquida para o financiamento da Política Municipal de Assistência Social. O percentual visa assegurar a manutenção e a ampliação dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais da cidade, especialmente aos CRAS, CREAS e unidades de acolhimento.

Alvorecer da Assembleia

Dando continuidade à programação dos 190 anos do Parlamento gaúcho, celebrados em 2025, será lançada nesta ça-feira a obra “O alvorecer da Assembleia Legislativa do RS e a Revolução Farroupilha”. Escrita por Alcy Cheuiche e com ilustrações de Gilmar Fraga, a publicação aborda episódios ocorridos entre 1832 e 1835, com feitos de figuras históricas que resultaram na posse dos 28 deputados provinciais eleitos para a primeira legislatura da Assembleia.

Solidariedade entre poderes

O Poder Judiciário gaúcho efetuou nesta -feira a doação de mais de 1 tonelada de roupas para a Campanha do Agasalho Aquece RS, promovida pelo governo estadual. Os itens doados, divididos em 35 caixas, foram arrecadados por meio de campanha interna promovida entre magistrados, servidores, estagiários e colaboradores de todo o estado.

