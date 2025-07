Colunistas Laços Judiciais

Por Leandro Mazzini | 8 de julho de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Depois de defenderem juntos a J&F Investimentos na briga pela Eldorado Celulose, os advogados estrelados Walfrido Warde e Eduardo Munhoz se reencontram mais uma vez do mesmo lado de uma grande disputa empresarial. Warde assumiu a defesa de Saul Klein na briga para ampliar sua fatia do inventário de seu pai, Samuel, fundador da Casas Bahia. Já Munhoz defende dois sobrinhos de Saul e netos de Samuel, Rafael e Natalie Klein, em diversas disputas. Embora tenham interesses aparentemente opostos na divisão dos bens de Samuel, Warde e Munhoz juntaram petições em nome de seus clientes com argumentos e pedidos idênticos, em processos diferentes, em um espaço de apenas 14 dias. O alvo de ambas as petições foi o empresário Michael Klein. Seu irmão Saul quer uma parte da herança deixada para ele e seus filhos Rafael e Natalie disputam com ele o controle da Casas Bahia – que já teve campanha de mídia famosa com o bordão “Quer pagar quanto? Quer pagar quando?” e hoje assiste à disputa familiar. A assessoria do Warde Advogados se resumiu em avisar que defende os interesses de Saul Klein. A banca de Munhoz não se pronunciou até o fechamento da Coluna.

Ondas do Rio

Muita gente interpretou a exoneração do secretário estadual de Transportes do Rio de Janeiro, Washington Reis, como atitude intempestiva de Rodrigo Bacellar, presidente da ALERJ e governador interino. Porém, foi estratégia muito bem elaborada. Com esse movimento ele fez o jogo político se abrir, antecipando crises. Resta saber qual será a posição do governador Cláudio Castro.

Acabou ou sobrevive?

Diplomatas estrangeiros reunidos numa embaixada europeia ratificaram o teor da revista “The Economist”, de que o presidente Lula da Silva perdeu relevância interna e internacional. A carta que o chanceler Mauro Vieira enviou à revista foi redigida no 4º andar do Planalto, na vistosa sala do chefe da assessoria especial, Celso Amorim. No Itamaraty, o constrangimento é visível.

Aviõe$

O futuro embaixador do Brasil em Madri, Luiz Alberto Figueiredo Machado, quer aproveitar que a OTAN determinou aumento nos gastos militares dos países membros para vender o KC390 da Embraer, a começar pela Espanha. O KC390 já opera em Portugal, e parte de sua estrutura é construída na Ogma, empresa portuguesa, e também algumas em instalações que eram da Embraer em Évora.

Prêmio iCS

O Instituto Clima e Sociedade (iCS) lança hoje o HUB de Economia & Clima em São Paulo. A entidade surge para fortalecer a interação entre centros de pesquisa, empresas e investidores, em busca de soluções para a transição climática, com uma economia de baixo carbono e socialmente justa. Uma das primeiras iniciativas é o Prêmio iCS de Economia & Clima. Inscrições até 8 de agosto.

Eu fico!

Dos 12 membros, apenas seis compareceram à reunião da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência na quarta-feira (2). Os congressistas antigos aliados preferiram deixar sozinho o delegado chefe da ABIN, Luiz Fernando Côrrea. Mas ele, segundo parlamentares, manteve-se tranquilo, sem dar nenhuma pista sobre se pede para sair ou não diante do indiciamento da PF no caso da ABIN Paralela.

(Com Carol Purificação e Alexandre Braz – @colunaesplanada)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

