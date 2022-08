Saúde Em 24 horas, o Brasil registra mais de 11 mil novos casos de covid e mais 41 mortes

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2022

No total, o País já registrou 33.831.356 casos de covid-19 conhecidos desde o início da pandemia. (Foto: EBC)

Neste domingo (31), o Brasil registrou 41 mortes pela covid-19 em 24 horas, totalizando 678.578 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 222. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -10%, indicando tendência de estabilidade.

Já a média móvel de casos conhecidos segue em queda significativa, chegando a -36% em duas semanas e ficando abaixo de 35 mil casos diários.

No total, o País registrou 11.905 novos diagnósticos de covid-19 em 24 horas, completando 33.831.356 casos conhecidos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 34.615. A variação foi de -36% em relação a duas semanas atrás.

Em seu pior momento, a média móvel superou a marca de 188 mil casos conhecidos diários, no dia 31 de janeiro deste ano.

Brasil, 31 de julho

– Total de mortes: 678.578;

– Registro de mortes em 24 horas: 41;

– Média de mortes nos últimos 7 dias: 222 (variação em 14 dias: -10%);

– Total de casos conhecidos confirmados: 33.831.356;

– Registro de casos conhecidos confirmados em 24 horas: 11.905;

– Média de novos casos nos últimos 7 dias: 34.615 (variação em 14 dias: -36%).

Novas mortes

Acre, Roraima, Amapá, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Amazonas, Tocantins e Minas Gerais não registraram novas mortes pela doença no período de 24 horas. Não divulgaram dados novos Roraima, Distrito Federal, Maranhão e Rio de Janeiro. Santa Catarina, que não tinha informado a atualização ontem, incluiu os dados de sábado, mas não os deste domingo.

Curva de mortes nos Estados

– Em alta (6 Estados): AC, RN, PA, MS, AM, ES;

– Em estabilidade (6 Estados): CE, RO, PI, RS, PE, GO;

– Em queda (8 Estados): AP, SE, PB, MT, PR, AL, SP, BA;

– Não divulgaram (4 Estados e o DF): RR, DF, MA, RJ, SC.

O levantamento é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado pelos portais de notícias G1 e UOL e pelos jornais O Globo, Extra, O Estado de S. Paulo e Folha de S.Paulo.

Ministério da Saúde

Neste domingo, o Ministério da Saúde informou que foram registrados 22,8 mil novos casos e mais 173 mortes pela covid-19 em 24 horas. No total, segundo a pasta, são 33.813.587 pessoas infectadas e 678.486 óbitos. Os números são diferentes do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados. As informações são do portal de notícias G1 e do jornal O Estado de S. Paulo.

