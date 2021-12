Rio Grande do Sul Em 24 horas, Rio Grande do Sul registra 370 novos casos de covid e mais cinco mortes

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2021

O total de casos confirmados chega a 1.495.440 e o número de mortes pelo novo coronavírus chegou a 36.203 em solo gaúcho. (Foto: Agência Brasil)

Neste domingo (5), o Rio Grande do Sul registrou 370 novos casos de covid-19, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. Foram confirmados mais 5 óbitos. Com isso, o total de casos confirmados chega a 1.495.440 e o número de mortes pelo novo coronavírus chegou a 36.203 em solo gaúcho.

Dentre os infectados até agora, ao menos 1.455.307 (97%) já se recuperaram, em todos os 497 municípios gaúchos. Outros 3.829 são considerados casos ativos (em andamento), o que abrange desde os assintomáticos em quarentena domiciliar até casos graves atendidos em hospitais.

A taxa média de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) por adultos estava em 56,2% neste domingo, conforme o painel de monitoramento covid.saude.rs.gov.br. Esse índice resulta da proporção de 1.811 pacientes para um total de 3.221 leitos da modalidade em 301 hospitais. Já o total de hospitalizações pela doença chega a 113.880 (8%).

Confira abaixo as novas perdas humanas relatadas pelo balanço oficial do governo gaúcho:

– Ijuí (homem, 78 anos);

– Osório (homem, 33 anos);

– Rio Pardo (homem, 88 anos);

– São Luiz Gonzaga (homem, 52 anos);

– Viamão (homem, 69 anos).

Vacinação no RS

Já no que se refere à aplicação de vacinas contra o coronavírus, com dados computados até o último sábado (4), quase 8,97 milhões de habitantes do Estado receberam a primeira dose. Por segmento demográfico, a cobertura é de 96,5% dos gaúchos a partir de 18 anos, 81,2% dos adolescentes (12 a 17 anos), 95,1% da população apta a ser imunizada e 81,2% da população geral (11,37 milhões).

O esquema completo de vacinação, por sua vez, abrange até agora mais de 7,62 milhões de indivíduos – seja quem recebeu duas doses para fármacos com esse sistema ou os contemplados pela vacina da Janssen (apenas uma injeção). Com isso, estão imunizados 86,6% dos adultos, 26,4% dos adolescentes, 81,3% do público vacinável e 69,4% da população total.

No caso específico da Janssen, as aplicações somam 304.607. E a dose de reforço já chegou aos braços de quase 1,29 milhão de gaúchos, em todos os 497 municípios. As informações constam na base de dados da Secretaria Estadual da Saúde, reunida na plataforma digital vacina.saude.rs.gov.br.

