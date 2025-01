Inter Em amistoso de pré-temporada no Beira-Rio, Inter encara nesta quinta-feira a Seleção do México

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O treinador Roger Machado finalizou a preparação da equipe na manhã dessa terça-feira (15) no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A primeira parte da pré-temporada da equipe do Inter foi finalizada na manhã dessa terça-feira (15) no CT Parque Gigante. O time está pronto para encarar o primeiro compromisso de 2025: o amistoso contra a Seleção do México. O duelo está marcado para esta quinta-feira (16), às 21h, no Beira-Rio.

O treinamento que encerrou a preparação foi fechado no CT. O treinador Roger Machado comandou atividades táticas e de bola parada no gramado, ajustando todos os detalhes para a partida. Lesionados, Rochet, Rogel, Tabata e Gabriel Carvalho ficam de fora do embate. Gustavo Prado e Ricardo Mathias estão com a seleção sub-20 e também não participam do amistoso.

Depois do jogo com o México, o Colorado tem mais uma semana de trabalho até a estreia oficial na temporada. Na quarta-feira (22), a equipe enfrenta o Guarany de Bagé, no estádio Estrela D’Alva, pela primeira rodada do Gauchão.

Venda de cerveja

Em outra frente, o Inter anunciou que no amistoso desta quinta será liberada, de maneira excepcional, a comercialização de cerveja nas áreas internas do estádio Beira-Rio.

“Com previsão de casa lotada, e com mais de 40 mil ingressos já comercializados, pretende-se fazer com que a liberação da venda de bebida faça com que os torcedores acessem o Gigante mais cedo, evitando aglomerações nas ruas, ajudando a melhorar o fluxo de trânsito nas imediações. Apenas cerveja será comercializada nos bares internos dos estádio. É proibida a venda – e oferta – do produto a menores de 18 anos”, informou o clube.

“A bebida alcoólica será disponibilizada só neste evento, uma vez que não há uma regulamentação para atividades que não sejam oficiais. De acordo com a lei, a proibição aplica-se apenas às competições oficiais de futebol, nas áreas internas de estádios e ginásios.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/em-amistoso-de-pre-temporada-no-beira-rio-inter-encara-nesta-quinta-feira-a-selecao-do-mexico/

Em amistoso de pré-temporada no Beira-Rio, Inter encara nesta quinta-feira a Seleção do México

2025-01-15