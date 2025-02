Política Em aniversário do PT, Lula defende Janja de ataques e relembra Marisa Letícia

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2025

A primeira-dama tem sido alvo de críticas pela falta de transparência das atividades públicas que realiza. Foto: José Cruz/Agência Brasil A primeira-dama tem sido alvo de críticas pela falta de transparência das atividades públicas que realiza. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a primeira-dama Janja Lula da Silva de ataques da oposição, durante aniversário do Partido dos Trabalhadores (PT), no Rio de Janeiro, realizado no sábado (22). Lula disse que ela é “a bola da vez” para tentar atingi-lo.

“Não sei se vocês perceberam, mas a Janja é a bola da vez. Para me atingir, eles começam a atacar a Janja”, disse Lula. A primeira-dama tem sido alvo de críticas pela falta de transparência das atividades públicas que realiza.

Parlamentares chegaram a protocolar na Câmara dos Deputados pedidos de explicações sobre os gastos da primeira-dama com viagens. Por esse motivo, neste mês, Janja começou a divulgar a agenda diária nas redes sociais.

“Eu digo sempre para a Janja, você tem duas opções: ou você para de fazer o que você gosta e eles vão parar de te incomodar, ou você continua falando até eles perceberem que não vão mudar tua ideologia, teu pensamento”, comentou o presidente, que ainda a aconselhou a “não ligar” para a oposição.

Lula também rebateu as críticas de que a primeira-dama “se intromete” no governo. “Graças a Deus eu tenho uma mulher com quem eu converso política. Ela não é uma pessoa que tem medo de falar com o marido. Lá em casa foi assim com a Marisa, e assim com ela. Cada uma fala o que quiser, a hora que quiser. Eu não sou obrigado a concordar, mas se discordar também, tenho que perder alguns debates”, disse.

O presidente lembrou da última esposa, Marisa Letícia, que morreu em 2017, também ao contar a história do partido, que comemora 45 anos. “Aquela bandeira (do PT) foi feita pela dona Marisa. Nós tínhamos um sonho, mas a realidade foi maior que o sonho. Se fossemos viajantes do tempo, encontraríamos em 2025 um Brasil muito diferente daquele de 1980. Um Brasil mais desenvolvido, mais inclusivo. Com menos pobreza e menos desigualdade. Com uma economia que cresce para todos. Com aumento de salario. Maior rendimento do trabalho, distribuição de renda mais justa”, afirmou o presidente, ao comparar o ano de fundação com o atual momento da política.

“Dona Marisa”, como ficou conhecida, foi um dos grandes nomes fundadores do partido. Ela atuava também no movimento sindical dos metalúrgicos, já que também trabalhava em fábrica, e teve função essencial na chamada de mulheres para participar da política. As informações são do Correio Braziliense.

