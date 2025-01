Rio Grande do Sul Em ano desafiador, pesquisa mostra satisfação geral de 85% dos usuários da Trensurb

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2025

Consulta foi realizada pela Amostra Instituto de Pesquisa com 1.300 usuários em diversos turnos do dia Foto: Juliano Lannes/Trensurb Consulta foi realizada pela Amostra Instituto de Pesquisa com 1.300 usuários em diversos turnos do dia Foto: Juliano Lannes/Trensurb

Em dezembro de 2024, mês da retomada da operação plena dos trens até o centro de Porto Alegre, a Trensurb recebeu o resultado de uma ampla pesquisa de perfil e satisfação elaborada pela Amostra Instituto de Pesquisa.

Um dos principais pontos que apontam o reconhecimento dos usuários pelo trabalho e esforço da empresa durante 2024 é o índice de 85,1% de satisfação geral apontado nesta pesquisa, que coletou opinião de 1.300 usuários, distribuídos nos diferentes dias da semana, em todos turnos de funcionamento da Trensurb e em todas as estações e terminais.

Na avaliação da Trensurb, foram abordadas questões como satisfação com os diferentes serviços, satisfação geral com a Trensurb, Operação Trilhos Humanitários (trem e integração com ônibus) e benefício do transporte para a sociedade. A pesquisa é encomendada anualmente pela empresa para o redirecionamento das ações da gestão, essencial para o planejamento estratégico.

Na pesquisa qualitativa, a percepção geral e de segurança cotidiana, os usuários geralmente percebem o trem como um meio de transporte seguro, inclusive em comparação com outros meios de transporte, como o ônibus. E isso é percebido em usuários que utilizam o trem há mais de 20 anos.

Entre os pontos positivos destacados pelos usuários, um dos mais relevantes foi a segurança nas estações e dentro dos trens. Os entrevistados elogiaram a presença de um bom número de seguranças, tanto nas estações quanto nos vagões. Outro aspecto valorizado foi a qualidade no padrão de iluminação, tanto nas plataformas quanto nas áreas internas dos trens, o que contribui para a sensação de conforto e bem-estar, especialmente durante os horários noturnos.

A limpeza também foi uma das qualidades mais destacadas na pesquisa. Os usuários elogiaram a manutenção e a higiene das estações e trens, o que demonstra o compromisso da empresa com a criação de um ambiente agradável e saudável para seus passageiros.

Em apresentação da pesquisa para gestores das áreas da Trensurb, o diretor-presidente, Nazur Garcia, ressaltou que os resultados demonstram todo o esforço e trabalho bem feito por todos: “diante de todas as dificuldades que tivemos na Trensurb em 2024, os números refletem a empatia dos usuários com a situação vivida pela Trensurb, que reconheceram os esforços empreendidos por toda a empresa para a retomada do serviço”.

O diretor de Operações, Ernani Fagundes, também se pronunciou, ressaltando o orgulho pelo resultado positivo da pesquisa e valorizando o empenho da empresa ao longo do ano de 2024. “Em 40 anos de empresa, nunca vi um engajamento tão grande”, afirmou. E completou: “Foi o ano mais desafiador das nossas vidas”.

Perfil dos usuários

Conforme a pesquisa, o perfil de usuários mais frequentes do metrô operado pela Trensurb é de mulheres (53,6%), com idade de 20 até 49 anos (66,8%), solteiros(as) (60,6%), com ensino médio completo (58,8%), renda individual de até R$ 7.060,00 (94,3%) e, principalmente, pessoas trabalhadoras da iniciativa privada (45,9%). Em 2024, também foi identificado que a presença de usuários com mais de 60 anos (12,5%) quase dobra ao ser comparada com a pesquisa anterior (7%).

