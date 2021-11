Política Ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro se filia ao Podemos

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2021

A ala política do Podemos acredita que Moro deve se candidatar a presidente da República ou a senador Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro formalizou nesta quarta-feira (10) a sua filiação ao Podemos. A entrada de Moro na política partidária aconteceu em um evento realizado em Brasília.

O ingresso de Moro no partido se dá a pouco menos de um ano das eleições de 2022. O ex-juiz, no entanto, ainda não anunciou se disputara o pleito do ano que vem e por qual cargo. A ala política do Podemos acredita que Moro deve se candidatar a presidente da República ou a senador.

O Podemos é um partido que se diz independente em relação ao governo de Jair Bolsonaro. A legenda atualmente tem nove senadores e 10 deputados federais, e é presidida pela deputada federal Renata Abreu. Candidato à Presidência da República em 2018, o senador Alvaro Dias (Podemos-PR) foi um dos principais articuladores da filiação do ex-juiz ao partido.

Biografia

Moro ganhou notoriedade nacional como juiz da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba durante a Operação Lava-Jato, que investigou um esquema de corrupção e desvio de recursos públicos envolvendo a Petrobras e políticos, e que levou à condenação mais de uma centena de pessoas.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha foram presos no âmbito da operação.

Durante o governo de Bolsonaro, Moro abandonou a magistratura e assumiu a função de ministro da Justiça. Ele deixou o cargo em abril do ano passado, após acusar Bolsonaro de tentar interferir politicamente na Polícia Federal para blindar seus familiares e aliados de investigações.

Tanto Bolsonaro quanto Lula, prováveis candidatos em 2022, acusam Moro de agir politicamente ao longo da carreira e com objetivos eleitorais. Nos últimos anos, Moro negou diversas vezes que ingressaria na política.

