Preso em São Paulo líder de organização criminosa gaúcha investigado por homicídios e tráfico de drogas

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2021

O criminoso é apontado como líder do tráfico de drogas na Zona Sul de Porto Alegre, no bairro Restinga Foto: Polícia Civil/Divulgação Foragido desembarcou de helicóptero, sob forte escolta. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil realizou, nesta terça-feira (09), uma operação no litoral de São Paulo, culminando com a prisão de um dos homens mais procurados do Rio Grande do Sul.

A prisão ocorreu na cidade de Guarujá/SP, no bairro Vila Alzira. Após anos de procura, os policiais descobriram a possibilidade de que o criminoso (conhecido como “alemão” ou “gordo”), de 37 anos, apontado como líder do tráfico de drogas na Zona Sul de Porto Alegre, no bairro Restinga, estivesse estreitando contatos com organizações criminosas de outros Estados.

Os policiais descobriram que o alvo estaria se escondendo no litoral paulista, na cidade do Guarujá/SP e foram até lá onde, após diligenciarem, tiveram êxito em localizá-lo quando estava em uma farmácia.

O criminoso estava sendo procurado pela polícia desde agosto de 2019, possuindo quatro mandados de prisões preventivas (sendo dois mandados expedidos pela 2ª Vara do Júri de Porto Alegre, um mandado expedido pela 17ª Vara Criminal de Porto Alegre e um mandado expedido pela 3ª Vara Criminal de Porto Alegre).

O bandido também conta com um extenso rol de antecedentes criminais, com acusações por homicídios, associação criminosa, tráfico de drogas, associação ao tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, entre outros crimes.

O preso foi conduzido ao DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) para a realização das formalidades legais e depois seguirá diretamente ao sistema penitenciário.

