Em Brasília, Lula e presidente de Portugal vão discutir o tratamento a brasileiros no exterior

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2025

Marcelo Rebelo de Sousa vem a Brasília na próxima semana. (Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O tratamento dado à comunidade brasileira em Portugal, incluindo casos de xenofobia e racismo, será um dos temas de um encontro na próxima terça-feira (18), em Brasília, entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e o português, Marcelo Rebelo de Sousa. O primeiro-ministro Luís Montenegro também deve participar.

Atualmente, mais de 400 mil brasileiros residem em Portugal, e cerca de 150 mil portugueses residem no Brasil. Há inúmeras denúncias, que vão desde discriminação em aluguel de imóveis até agressões físicas.

“A situação das duas comunidades é um dos temas centrais. O bem estar da comunidade brasileira em Portugal, com atenção especial aos casos de xenofobia e racismo, tem atenção prioritária”, afirmou o diretor do Departamento de Europa do Itamaraty, Flávio Goldman.

Sousa e Montenegro participarão da Cimeira Brasil-Portugal, que está em sua décima-quarta edição, prevista para acontecer na terça. Na véspera, acompanhado do premier, o presidente português fará uma visita de Estado a Brasília, com reuniões com Lula e os dirigentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso; do Senado Davi Alcolumbre; e da Câmara, Hugo Motta.

No encontro com Lula, está prevista a assinatura de acordos em várias áreas, como saúde, ciência e tecnologia e economia. O tratado comercial entre o Mercosul e a União Europeia também fará parte da pauta.

A agenda do presidente de Portugal no Brasil começa na segunda-feira (17), com uma visita ao Recife. Sousa receberá o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Pernambuco. No dia seguinte embarcará para Brasília, onde ficará até quarta (19).

Já Montenegro seguirá para São Paulo, na quinta-feira. Ele terá encontros com empresários.

Japão

Lula fará uma visita de Estado ao Japão nos dias 25 e 26 de março. A viagem marca a celebração de 130 anos de relações diplomáticas entre os dois países, no contexto do Ano do Intercâmbio e da Amizade Brasil-Japão, informou o Palácio do Itamaraty nessa sexta (14).

Esta será uma das primeiras viagens internacionais do presidente desde que ele foi liberado plenamente para exercer sua rotina habitual de vida, como viagens e atividades físicas. No fim de janeiro, após novos exames, que detectaram recuperação total depois dos procedimentos a que foi submetido no início de dezembro, para drenar um edema cerebral, devido a um acidente doméstico sofrido em outubro de 2024, quando caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, residência oficial.

Na viagem ao Japão, Lula será acompanhado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, e por uma comitiva de ministros, que ainda será definida. Lula e Janja serão recebidos pelo imperador Naruhito e a imperatriz Masako no Palácio Imperial, em Tóquio. O presidente brasileiro também manterá reunião com o primeiro-ministro Shigeru Ishiba.

De acordo com o Itamaraty, no Japão, as visitas de Estado, consideradas as mais relevantes do ponto de vista diplomático, são organizadas apenas uma vez por ano. Esta será a primeira visita de Estado organizada pelo Japão desde 2019.

