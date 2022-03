Flávio Pereira Em Brasília, Mônica Leal encaminha temas de interesse do Estado

Por Redação O Sul | 10 de março de 2022

Mônica Leal e o vice-presidente da Republica, General Hamilton Mourão. Foto: Gabinete Vice-presidência/Divulgação Mônica Leal e o vice-presidente da Republica, General Hamilton Mourão. (Foto: Gabinete Vice-presidência/Divulgação) Foto: Gabinete Vice-presidência/Divulgação

Por Flávio Pereira

A vereadora Mônica Leal, do Progressistas de Porto Alegre, esteve nesta quinta-feira (10), em Brasília, para cumprir agendas políticas. A convite do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, esteve em reunião em seu gabinete no Palácio do Planalto, onde trataram sobre a segurança pública do Rio Grande do Sul, tema que tem pautado muitas intervenções politicas da vereadora.

Mônica também foi recebida pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno, pelo ministro da Casa Civil, o senador licenciado Ciro Nogueira, e realizou ainda uma visita ao ministro do Tribunal de Contas da União, o gaúcho João Augusto Nardes.

