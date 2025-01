Bruno Laux Em busca de maior aprovação, Lula planeja série de viagens pelas capitais brasileiras

Por Bruno Laux | 31 de janeiro de 2025

(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Viagens internas

Focado em agendas internas, o presidente Lula planeja fazer uma série de viagens nos próximos meses para promover ações do governo em diferentes capitais do Brasil. A agenda de compromissos pelos estados integra o conjunto de estratégias que o Planalto vem tentando articular para recuperar os índices de aprovação do governo.

Retorno à rotina

O presidente Lula, liberado há pouco tempo pelos médicos para retornar à rotina habitual, sinalizou nesta -feira que já tem sua primeira viagem oficial programada. Sem confirmar data ou local, o líder do Planalto afirmou que deve se deslocar para o anúncio de um pacote de investimentos na Petrobras.

Eleições distantes

Poucos dias após chamado a atenção de seus ministros para 2026, Lula afirmou nesta -feira que ainda é muito cedo para a realização de pesquisas para as próximas eleições. O chefe do Executivo afirmou que não deve “antecipar dois anos” e que seu atual problema é fazer com que 2025 seja o ano da “melhor colheita política desse país” para o governo.

Perfil hackeado

Pela vez em uma semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve seu perfil no X hackeado nesta -feira. O vereador e filho 02 do ex-mandatário, Carlos Bolsonaro, informou a situação nas redes sociais e adiantou que havia entrado em contato com a plataforma digital para retomar a conta e restabelecer a normalidade.

Fila transparente

O Senado retomará, após o retorno do recesso parlamentar, a análise do projeto que torna obrigatória a publicação, na internet, da fila de cirurgias eletivas pelo SUS. A medida busca viabilizar maior transparência e acesso à informação, de modo que pacientes e familiares possam saber a previsão da data de cirurgia e acessar resultados de exames.

Em campanha

Na reta final das eleições para a Mesa Diretora do Senado, o favorito para a presidência da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), reuniu-se nesta semana com uma série de parlamentares para consolidar o apoio no pleito. Passando por nomes da base governista e da oposição, o senador esteve ouvindo demandas de diferentes lideranças e partidos que devem estar ao seu lado na disputa pelo cargo.

Em campanha II

Na Câmara dos Deputados, banners e folhetos já circulam pelos corredores com materiais de campanha dos candidatos à presidência da Casa. Assim como no Senado, os deputados vão decidir neste a nova composição da Mesa Diretora para o biênio 2025-2027.

Assunto do Legislativo

Ainda que fazendo acenos aos favoritos na disputa pelas presidências da Câmara e do Senado, o presidente Lula reiterou nesta -feira que não “se mete” na eleição das Casas Legislativas. Afirmando que os pleitos se tratam de “uma coisa dos partidos políticos, deputados e senadores”, o líder do Planalto destacou que pretende dialogar com os eleitos para os cargos.

LIC no RS

A Secretaria Estadual da Cultura publicou nesta -feira um novo edital da Lei de Incentivo à Cultura, com R$20 milhões previstos para 70 eventos continuados e temáticos. Iniciativas com realização prevista para o segundo semestre de 2025, que tenham interesse nos recursos, podem se inscrever entre os dias 1º de fevereiro e ço, através da página do Pró-Cultura RS.



Lista tríplice

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do RS concluiu nesta -feira as duas listas tríplices com os nomes que concorrem ao cargo de desembargador em vagas destinadas a provimento por membros do MPRS pelo Quinto Constitucional. A relação de nomes será encaminhada ao governador Eduardo Leite, que será responsável pela indicação e nomeação dos novos desembargadores.

Consulta pública

O governo gaúcho lançou uma consulta pública para a concessão de uso de área retroportuária ao Porto de Rio Grande, no Sul do Estado. O processo seguirá até o dia ço recebendo sugestões sobre o projeto oriundo de manifestação de interesse da iniciativa privada, apresentada pelas empresas CMPC Celulose Riograndense LTDA e Neltume Ports S.A., contendo estudos completos de modelagem para a concessão de uso a título oneroso da área da Ponta Sul do Porto Novo, situada no local.

Resiliência em debate

Liderando uma comitiva gaúcha em missão oficial em Atlanta (EUA), o vice-governador Gabriel Souza visitou nesta -feira a Agência Federal de Gestão de Emergência dos Estados Unidos. O líder gaúcho dialogou sobre os principais eventos climáticos que o RS enfrentou desde 2023, além de conhecer a estrutura e protocolos de atuação do departamento norte-americano antes, durante e após desastres.

Recomposição de contenção

O prefeito Sebastião Melo reiterou nesta -feira ao governador Eduardo Leite o pedido de recursos do Estado para o reparo emergencial de equipamentos do atual sistema de contenção de enchentes de Porto Alegre. O Executivo porto-alegrense orçou em R$401 milhões as obras a serem realizadas neste contexto, para as quais solicita o montante em recursos do Plano Rio Grande.

Educa+Saúde

Cerca de 43 mil estudantes da rede municipal de ensino de Porto Alegre ão acesso à saúde por meio de telemedicina escolar através do projeto Educa+Saúde. Lançada nesta semana pela prefeitura de Porto Alegre, em parceria com o CIEE-RS, a iniciativa entrará em funcionamento nas instituições de ensino da Capital a partir do retorno do ano letivo de 2025.

Auxílio material escolar

A Secretaria de Educação de Porto Alegre vai iniciar no dia a distribuição dos cartões do programa Auxílio Material Escolar para as direções das escolas da Capital. O recurso será repassado para pais e responsáveis por alunos da rede municipal adquirirem os materiais escolares para o ano letivo de 2025.

Carnaval POA 2025

Dirigentes das Ligas Carnavalescas de Porto Alegre se reuniram com representantes de órgãos públicos municipais nesta -feira para alinhar os preparativos para o Carnaval 2025 no Complexo Cultural do Porto Seco. Foram debatidas as principais necessidades estruturais para a realização do evento, com destaque para questões de iluminação, rede tecnológica e pintura da pista dos desfiles.

