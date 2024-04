Rio Grande do Sul Governo gaúcho inicia missão oficial de oito dias na Itália e Alemanha

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











Chefe do Executivo estadual está acompanhado de secretários estaduais e parlamentares. (Foto: Maurício Tonetto/Secom-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Acompanhado de comitiva com secretários estaduais e parlamentares, o governador Eduardo Leite inicia neste domingo (14) uma viagem oficial de oito dias pela Itália, Vaticano e Alemanha. A missão tem por objetivo divulgar a investidores estrangeiros oportunidades de negócio no Rio Grande do Sul e promover o estreitamento de relações com os países visitados.

O roteiro tem como ponto inicial a cidade de Verona, na província do Vêneto, de onde partiram muitos dos imigrantes fixados em solo gaúcho. O grupo participará da feira internacional de vinhos e bebidas Vinitaly, que reúne produtores, fornecedores e compradores.

Também está previsto um encontro com autoridades da região. Assunto: os preparativos para a celebração, em 2025, dos 150 anos da chegada das primeiras famílias italianas ao Rio Grande do Sul.

Depois o grupo vai a Roma para reuniões com representantes de organizações dos segmentos financeiro e de logística, viagens e agronegócio sustentável. A parada seguinte será no Vaticano, onde Eduardo Leite tem audiência marcada com o papa Francisco – o líder católico será convidado a participar das comemorações (em 2026) dos 400 anos das Missão Jesuítica em solo gaúcho.

Em seguida, o governador e seus acompanhantes viajarão até Mainz, na Alemanha, para um encontro com governantes das regiões de Hessen e Renânia-Palatinado. Dentre os temas previstos está o Bicentenário da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul, efeméride que motiva uma série de iniciativas neste ano.

A agenda final prevê compromissos em três cidades. Primeiro, visita a uma das unidades da indústria de máquinas Stihl em Wiesbaden (a empresa escolheu São Leopoldo como base de suas operações no Brasil). Depois, reunião com executivos de companhias de logística e produção de equipamentos para a geração de energia sustentável na cidade portuária de Hamburgo. Por último, a participação no evento “Brazil Day” da feira de Feira de Hannover, uma das maiores do mundo, no dia 22.

“A missão é uma oportunidade de estreitarmos os laços econômicos e culturais com países tão relevantes para o Rio Grande do Sul”, declarou Eduardo Leite antes do embarque. “Temos uma identidade fortemente influenciada pelas imigrações alemã e italiana. É importante que aproveitemos isso para buscar oportunidades e ampliar negócios com empresas desses países e que estão instaladas no Estado.”

Roteiro

– Domingo (14): Verona.

– Segunda (15): Verona.

– Terça (16): Roma.

– Quarta (17): Vaticano.

– Quinta (18): Mainz e Wiesbaden.

– Sexta (19): Hamburgo.

– Sábado (20): não detalhado.

– Domingo (21): Hannover.

– Segunda (22): Hannover.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/em-busca-de-oportunidades-de-negocio-missao-liderada-pelo-governador-gaucho-vai-a-italia-e-alemanha/

Governo gaúcho inicia missão oficial de oito dias na Itália e Alemanha

2024-04-13