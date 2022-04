Grêmio Em busca de reabilitação na Série B, Grêmio inicia preparativos para duelo contra o Guarani-SP

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2022

Jogo está marcado para a tarde de quinta-feira na Arena. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Com apenas um ponto (empate e derrota) nas duas primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, o Grêmio se reapresentou na tarde desta segunda-feira (18) para começar os preparativos do próximo duelo, contra o Guarani-SP. A partida está marcada para as 16h30min desta quinta-feira (21), na Arena.

O grupo Tricolor participou de atividade física com exercícios de velocidade e mudança de rota. Em seguida, a comissão técnica entrou em cena para um trabalho sob orientação de Roger Machado.

Ele separou os atletas em três grupos, atuando em três campos reduzidos. Os jogadores recebiam a marcação e precisavam ganhar espaço com agilidade. Objetivo: aprimorar as finalizações após troca de passes rápidos e proteção da posse de bola.

Adversário em situação idêntica

Às 16h desta terça-feira, a equipe retorna ao centro de treinamentos Luiz Carvalho para uma sessão de aprimoramento. Como é de costume, somente minutos antes do confronto será conhecida a escalação contra os paulistas – que amargam desempenho praticamente idêntico na reta final do torneio, com derrota e empate.

Depois do Guarani, será a vez de encarar o Operário na quarta-feira seguinte, 27 de abril. A partida será disputada na casa do adversário, na cidade de Ponta Grossa (PR). Já na quinta rodada, dia 30 (sábado), o Tricolor gaúcho receberá o CRB de Alagoas.

