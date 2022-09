Política Em campanha no RS, Simone Tebet diz que “a polarização faz com que a terceira via ressurja nesta eleição”

27 de setembro de 2022

Eduardo Leite (E) e Gabriel Souza (D) acompanharam a emedebista nos atos de campanha em Pelotas Foto: MDB-RS/Divulgação Eduardo Leite (E) e Gabriel Souza (D) acompanharam a emedebista nos atos de campanha em Pelotas. (Foto: MDB-RS/Divulgação) Foto: MDB-RS/Divulgação

A candidata do MDB à Presidência da República, Simone Tebet, cumpriu agenda no Rio Grande do Sul na reta final da campanha para o primeiro turno das eleições. Na segunda-feira (26), ela visitou Pelotas, no Sul do Estado, e Santa Maria, na Região Central.

Durante a sua passagem pelo RS, Simone defendeu os direitos das mulheres, a modernização da máquina pública e a educação como prioridade nacional. “Por onde vou, percebo a ansiedade do eleitor em nos ouvir. Nossa candidatura representa equilíbrio, moderação e diálogo”, declarou a emedebista em Pelotas, ao lado do candidato a governador Eduardo Leite (PSDB) e do vice Gabriel Souza (MDB).

Simone definiu a sua candidatura como “pacifista”. “A polarização faz com que a terceira via ressurja nesta eleição”, enfatizou. “Estar aqui em um momento histórico, em que o MDB se une ao PSDB em um projeto estadual, com dois jovens talentosos, de partidos de centro, que tem tudo a contribuir com o desenvolvimento do Rio Grande, é uma alegria muito grande”, disse a presidenciável. Ela também afirmou que se sente “madrinha” da união entre as siglas, que chamou de “casamento perfeito”.

Em Santa Maria, Simone esteve na UFSM, onde disse que a educação é prioridade nacional . Ela ressaltou que pretende investir em ciência e tecnologia por meio da parceria com ONGs internacionais, além da bolsa de R$ 5 mil para alunos que concluírem o ensino médio. Segundo Simone, o objetivo é evitar a evasão escolar, que tem pico nessa etapa da formação.

