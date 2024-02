Rio Grande do Sul Em Canoas, crianças de 10 a 14 anos recebem aulas gratuitas de natação

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Inscrições estão abertas para interessados com renda familiar de até três salários mínimos. (Foto: Sesc Canoas/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Crianças com idade entre 10 e 14 anos podem fazer aula de natação, gratuitamente, no Sesc Canoas. O projeto de Formação Esportiva da Unidade está com inscrições abertas para o ano de 2024, e contempla interessados da faixa etária que residam em Canoas, Esteio ou Nova Santa Rita e possuam renda familiar mensal de até três salários mínimos.

Há 38 vagas disponíveis, distribuídas em quatro turmas: nas quartas, às 10h45, quintas, às 13h30, sextas, às 16h30, e sábados, às 10h. As inscrições são feitas presencialmente, no Sesc Canoas (Avenida Guilherme Schell, 5340) enquanto houver disponibilidade de vagas. Comerciários e seus dependentes, assim como estudantes de escolas públicas, têm prioridade. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (51) 3456-2013.

“A Formação Esportiva é promovida em Unidades do Sesc/RS em diversas cidades gaúchas, contemplando diferentes modalidades. Em Canoas, introduzimos a natação em 2021, entendendo e comprovando a sua importância em promover a socialização e diversos benefícios à saúde dessas crianças, como a melhoria do sistema respiratório e imunológico, bem como o desenvolvimento da coordenação motora”, destaca o diretor do Sesc Canoas, Cleberli Arruda. “Estamos felizes por abrir mais essas novas turmas e esperamos que a comunidade possa aproveitar essa oportunidade”, completa.

Formação Esportiva Sesc

O projeto proporciona o aprendizado esportivo, com enfoque no convívio social, integração e valorização dos participantes. Crianças, adolescentes, jovens e pessoas idosas têm a oportunidade de participar de torneios, conhecer novos lugares, ampliar o meio de convivência e oportunidades de socialização, integração e aquisição de hábitos saudáveis através do esporte. Ao todo são 18 modalidades oferecidas por 30 Unidades do Sesc/RS, incluindo Formação Esportiva Inclusiva, com modalidades paralímpicas, com disponibilidade de vagas gratuitas a interessados com renda bruta familiar de até três salários mínimos. Mais informações em www.sesc-rs.com.br/formacaoesportiva.

Serviço

Público-alvo: Crianças com entre 10 e 14 anos com renda familiar de até três salários mínimos, residentes em Canoas, Esteio ou Nova Santa Rita.

Inscrições: Sesc Canoas (Avenida Guilherme Schell, 5340).

Horários disponíveis: Nas quartas, às 10h45, quintas, às 13h30, sextas, às 16h30, e sábados, às 10h.

Informações: Pelo telefone/WhatsApp (51) 3456-2013.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/em-canoas-criancas-de-10-a-14-anos-recebem-aulas-gratuitas-de-natacao/

Em Canoas, crianças de 10 a 14 anos recebem aulas gratuitas de natação

2024-02-14