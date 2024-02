Notícias Em Canoas, um ciclista morreu após ser atingido por um motociclista com sinais de embriaguez

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2024

Imagens mostram momento em que ciclista é atropelado por motociclista. (Foto: Reprodução)

Um ciclista morreu após ser atropelado por uma motocicleta, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O homem, identificado como Soni Lacerda Cardoso, de 58 anos, ia em direção a rua Coronel Raimundo Correa quando foi atingido pela moto que vinha em sentido contrário.

De acordo com a Brigada Militar, o condutor da motocicleta aparentava estar embriagado e se negou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento do município.

O acidente aconteceu por volta das 5h20 na Rua Mauá, no bairro Rio Branco. As imagens das câmeras de segurança mostram o ciclista passando em frente a uma casa, pedalando em direção à Rua Coronel Raimundo Corrêa e, instantes depois de sair do enquadramento, sendo atingido pelo motociclista.

Soni Lacerda Cardoso estava indo trabalhar quando ocorreu o acidente. Vizinhos relataram que esse não era o horário habitual de deslocamento da vítima que, todos os dias, ia de bicicleta até a estação de trem. Porém, ele teria saído de casa mais cedo para fazer hora extra. Soni trabalhava como vigilante em Porto Alegre.

Prisão em flagrante

Segundo a Brigada Militar (BM), a vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu na hora. A BM confirmou que o motociclista se recusou a fazer o teste do etilômetro e foi preso em flagrante. O Instituto-Geral de Perícias (IGP) foi acionado e o caso encaminhado para a Polícia Civil, que irá investigar o caso.

2024-01-31