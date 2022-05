Inter Inter encara Independiente Medellín pela quinta rodada da Sul-Americana; acompanhe

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Equipes se enfrentam a partir das 19h15min no Beira-Rio. Equipes se enfrentam a partir das 19h15min no Beira-Rio. (Foto: Ederson Nunes/CMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter enfrenta o Independiente Medellín, em Porto Alegre, nesta terça-feira (17), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Com seis pontos conquistados, o Colorado ocupa a segunda posição no grupo, empatado em pontos com o Guaireña-PAR, mas atrás pelo número de gols marcados. Já são oito jogos de invencibilidade na temporada, e o Inter conta com o jogo em casa para ganhar do time colombiano.

Prováveis escalações

Inter

Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Vitão (Mercado) e Renê; Rodrigo Dourado; Mauricio, Edenilson, Carlos de Pena e Wanderson; David (Alexandre Alemão). Técnico: Mano Menezes.

Independiente Medellín

Marmolejo; Mosquera, Víctor Moreno, Cadavid e Gómez; Adrián Arregui; Javier Méndez, David Loaiza, Pineda e Vladimir Hernández; Luciano Pons. Técnico: Julio Comesaña.

Arbitragem

Facundo Tello, auxiliar por Ezequiel Brailovsky e Facundo Rodríguez (trio argentino).

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter