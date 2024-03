Inter Em Caxias do Sul, Inter encara neste sábado o Juventude pelo Gauchão

1 de março de 2024

O último treinamento do Inter antes da partida foi realizado na tarde dessa sexta-feira (1°) no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Depois de vencer o ASA de Arapiraca por 2 a 0 e se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil, o Inter encara neste sábado (2) o Juventude em confronto válido pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho. O embate começa às 16h30min no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.

Com a vitória sobre o rival Grêmio por 3 a 2 no último final de semana, o Colorado somou 25 pontos na tabela e se isolou na liderança do torneio estadual. Além disso, o Inter tem o melhor ataque e a melhor defesa da competição.

O último treinamento da equipe colorada antes da viagem para a Serra Gaúcha foi realizado na tarde dessa sexta-feira (1°) no CT Parque Gigante. A comissão técnica comandada pelo treinador Eduardo Coudet realizou um trabalho fechado para fazer os ajustes finais da equipe.

Sob o comando interino do auxiliar Lucho González – devido à suspensão de Coudet – o Inter deverá jogar com um time reserva contra o Juventude, visando preservar seus titulares para as quartas de final do Gauchão, segundo informações da Rádio Grenal.

Com o objetivo de ter todos os jogadores disponíveis para a próxima etapa do campeonato estadual, o Colorado deve preservar o zagueiro Robert Renan e o volante Rômulo. Esses dois atletas estão pendurados com dois cartões amarelos e correm o risco de suspensão caso recebam o terceiro contra o Juventude.

Suspensão

Em julgamento nessa sexta-feira (1º), no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS), o técnico Eduardo Coudet foi punido com três jogos de suspensão pela expulsão durante a vitória sobre o São José, no dia 10 de fevereiro, pela sétima rodada do Gauchão.

Na oportunidade, o treinador argentino se envolveu em uma confusão com o técnico do Zequinha, China Balbino. Ambos receberam a mesma punição com base nos artigos 258 (desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar com desrespeito contra suas decisões) e 258B (invasão ao campo durante a partida) do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva).

