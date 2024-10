Porto Alegre Pousos e decolagens voltam ao Aeroporto Salgado Filho após cinco meses de paralisação

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Passageiros do primeiro voo foram recepcionados no desembarque por autoridades e tradicionalistas. (Foto: Maurício Tonetto/Secom-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Eram cerca de 8h dessa segunda-feira (21) quando um avião da empresa Azul procedente de Campinas (SP) pousou na pista do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A aterrissagem, seguida de recepção festiva aos passageiros e tripulantes, marcou a retomada parcial dos voos ao terminal na Zona Norte, após mais de cinco meses de paralisação devido às enchentes de maio.

Contribuindo para o evento, a manhã era de sol e tempo firme. Na aeronave caracterizada com elementos da cultura gaúcha, seus comissários trajavam lenços com as cores vermelha, amarela e verde que simbolizam o Rio Grande do Sul, ao passo que os pilotos tremularam bandeiras gaúchas pela janela da cabine ao estacionarem.

Além de receberem já na pista os cumprimentos de autoridades como o governador Eduardo Leite, gestores da empresa Fraport (concessionária do Salgado Filho) e representantes do movimento tradicionalista, os 171 viajantes foram recepcionados de forma calorosa no saguão de desembarque. O agito foi puxado por banda típica alemã, estátua-viva do Monumento ao Laçador e mascotes alusivos a atrações de Gramado (Serra Gaúcha), dentre outros mimos.

A primeira passageira a descer da aeronave se surpreendeu com a acolhida. “Eu vim a trabalho, [antes do embarque] não tinha ideia que esse era o primeiro voo para Porto Alegre depois de tanto tempo”, declarou a psicóloga Suien Braga. “É uma chegada emocionante”.

Logo depois foi a vez de um voo da Gol tocar o solo do Salgado Filho, dando prosseguimento a um cronograma que totalizou 70 pousos ou decolagens ao longo do dia. Por enquanto, as operações do aeroporto estão restritas a voos nacionais, com origem ou destino às cidades de São Paulo, Campinas (SP), Guarulhos (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF), entre 8h e 22h.

Para novembro, é esperada a reativação das rotas entre a capital gaúcha e as cidades gaúchas de Pelotas (Sul do Estado), Santa Maria (Centro), Santo Ângelo (Noroeste) e Uruguaiana (Fronteira-Oeste), além de Curitiba (PR). Já os voos internacionais só devem ser retomados no terminal no dia 16 de dezembro.

Período crítico

O Aeroporto Salgado Filho era uma dos mais movimentados do País, até a inundação causar danos severos à sua pista e demais instalações, exigindo seu fechamento total do dia 3 de maio em diante. Parte dos voos comerciais com origem ou destino a Porto Alegre passou a ser absorvida pela Base Aérea de Canoas, a 10 quilômetros de distância.

Conforme o Ministério dos Portos e Aeroportos, o aeródromo militar da cidade vizinha deve manter esse papel complementar por mais alguns meses, até que não seja mais necessária tal logística.

A paralisação de atividades levou a concessionária Fraport a pediu ao governo federal a revisão extraordinária do contrato de concessão. Isso porque a necessidade de reparar os estragos gerou um impacto financeiro sem precedentes em décadas de história do aeroporto de Porto Alegre.

Em sintonia com exigências internacionais de segurança para a volta das operações, governo federal e Fraport montaram um plano de recuperação de infraestrutura. Isso permitiu avanços graduais, como a retomada (em 15 de julho) dos serviços de check-in e check-out de passageiros, transportados por via terrestre entre os dois terminais.

Em agosto, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) deu sinal-verde a liberação de quase R$ 426 milhões à empresa pelo Ministério de Portos e Aeroportos. No dia 27 de setembro, por meio de medida provisória, o Ministério de Portos e Aeroportos foi autorizado a repassar à Fraport a quantia, que será efetivada à empresa em parcelas, mediante a comprovação da necessidade de gastos – o valor total pode ser reajustado durante o processo.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/em-clima-festivo-aeroporto-salgado-filho-volta-a-receber-pousos-e-decolagens-apos-cinco-meses-de-paralisacao/

Pousos e decolagens voltam ao Aeroporto Salgado Filho após cinco meses de paralisação

2024-10-21