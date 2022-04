Porto Alegre Em coletiva, prefeito Sebastião Melo anuncia que passagem de ônibus não terá reajuste em Porto Alegre e será mantida em R$ 4,80

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2022

Prefeito anunciou o Programa de Reestruturação do Transporte em Porto Alegre nesta quarta-feira Foto: Reprodução/Twitter (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (20), o prefeito Sebastião Melo e o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, apresentaram o novo método de cálculo que permitirá manter a tarifa do transporte coletivo nos atuais R$ 4,80.

Além do valor da passagem, foi anunciada a estratégia de retomada gradativa da estrutura de operação do sistema, para qualificar o serviço aos usuários, chamada de Mais Transporte – Programa de Reestruturação do Transporte em Porto Alegre.

Conforme Melo, enquanto ocorre a mobilização nacional para aprovar o custeio das isenções dos idosos pelo governo federal, a equipe da prefeitura se debruçou em buscar soluções para atender melhor o usuário, sem aumentar o preço da passagem nem o volume que já vem sendo subsidiado pelo município nos últimos anos.

“Além da pandemia e da segurança pública, o transporte é a maior chaga na qualidade de vida do cidadão e no funcionamento da cidade.Tratamos do tema com máxima prioridade e estamos avançando com um plano concreto para retomar serviços, criar instrumentos de qualificação e mantendo o esforço de caixa para fazer mais com o mesmo patamar de aporte, sem penalizar o usuário com aumento de tarifa”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Caso o projeto de lei seja aprovado na Câmara Federal e sancionado pelo governo federal, com confirmação dos recursos, Melo afirmou que o volume poderá ser aplicado na redução da passagem e no custeio da qualificação.

Retomada da operação

O secretário de Mobilidade Urbana explicou as medidas imediatas, de médio e de longo prazos. A oferta de viagens será ampliada em 20%, com mais 19 linhas, 109 ônibus, aumento de 2.163 viagens por dia e mais de 52 mil quilômetros rodados diariamente, considerando dias úteis.

