Rio Grande do Sul

25 de Maio de 2020

Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Em conversa com o presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, nesta segunda-feira (25), o governador gaúcho Eduardo Leite alinhou ações conjuntas para enfrentamento do coronavírus. Em razão da morte de duas pessoas por Covid-19 em Rivera no último fim de semana, o presidente viajou para a cidade vizinha ao município gaúcho de Santana do Livramento para analisar a situação sanitária.

“Gostaria de dizer que, para o que necessitarem, estamos totalmente à disposição para trabalharmos juntos em Rivera e nas demais cidades de fronteira e fazermos o que for necessário para o enfrentamento ao coronavírus”, afirmou Leite, por telefone, a Lacalle Pou.

O governador colocou as equipes das áreas de vigilância sanitária e epidemiológica do Estado para somar esforços e ajudar, por exemplo, no rastreamento de casos, mas principalmente em ações de preservação da vida nos municípios fronteiriços: Santana do Livramento e Rivera, Chuí e Chuy, Aceguá e Aceguá, Quaraí e Artigas, Barra do Quaraí e Bella Unión e Jaguarão e Rio Branco.

“Esses municípios já trabalham de forma cooperada, mas estamos buscando aprofundar as ações conjugadas entre nossas equipes de saúde, especialmente nas cidades que são geminadas, que têm fronteira seca ou alguma integração mais estreita. Fiz essa ligação, conversei com o presidente e estamos trabalhando conjuntamente para atender ao propósito de proteger a vida das pessoas e manter ao máximo a integração econômica, que é característica dos nossos países, especialmente entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai”, reforçou o governador durante a transmissão diária pelas redes sociais.

Em entrevista coletiva realizada nesta segunda em Rivera, Lacalle Pou anunciou a suspensão do início das aulas presenciais, além de medidas mais restritivas no comércio da cidade e de maior controle nas fronteiras, com barreiras sanitárias em pontos estratégicos, com agentes do Exército reforçando o monitoramento nas rodovias.

No entanto, Lacalle Pou anunciou que o comércio de Rivera, incluindo as lojas francas (freeshops), não fechará, mas serão ampliadas as fiscalizações para verificar o cumprimento das medidas sanitárias recomendadas, como uso de máscara. O Uruguai tem 769 casos confirmados de Covid-19 e 22 mortes.

