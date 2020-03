Notícias Em conversas por videoconferência, o governador gaúcho define com prefeitos as ações de combate ao coronavírus

Por Redação O Sul | 21 de março de 2020

Agenda prevê novas reuniões virtuais a partir desta segunda-feira. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

A fim de intensificar o debate e o alinhamento sobre ações de enfrentamento ao coronavírus no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite iniciou nesse sábado (21) uma série de videoconferências com prefeitos gaúchos. Dentre os tópicos discutidos nas conversas está a necessidade de fortalecimento da rede básica de saúde em todo o Estado.

O primeiro encontro à distância reuniu chefes dos Executivos de dez municípios de grande porte, os titulares da PGE (Procuradoria-Geral do Estado), Eduardo Cunha da Costa, e da SES (Secretaria Estadual da Saúde), Arita Bergmann – a pasta foi representada, ainda, pelo diretor do Departamento de Regulação Estadual, Eduardo Elsade, e a chefe do Cevs (Centro Estadual de Vigilância em Saúde), Tani Ranieri.

Participaram dessas primeiras conversas os prefeitos de Canoas, Pelotas, Cachoeirinha, Rio Grande, Novo Hamburgo, Santa Maria, Erechim, Bento Gonçalves, Sapucaia do Sul e São Leopoldo. Novas reuniões virtuais com prefeitos de outros municípios a partir desta segunda-feira (23).

Além de detalhar alguns pontos dos decretos e falar sobre medidas adotadas pelas equipes da SES, Eduardo Leite ouviu sugestões e preocupações dos gestores. Os retornos dos gestores destacaram aspectos como o comportamento da população diante dos decretos publicados pelo Palácio Piratini e pelos municípios e também sobre a estrutura disponibilizada para o atendimento dos pacientes, inclusive os eventuais casos graves.

“Trata-se de uma oportunidade para passar orientações e também dividir as experiências de cada um dos municípios”, declarou Eduardo Leite. “É importante o governo ter os insights para dar novas diretrizes e também é uma oportunidade de interação entre os prefeitos para ajudar a compreender o que está sendo feito e o que pode ser aprimorado.”

Próximos passos

Na sexta-feira (20), o governo do Rio Grande do Sul atualizou o plano de contingência para o enfrentamento à doença, aumentando de cerca de mil para mais de 1,2 mil o número de leitos de UTIs (Unidades de Tratamento Intensivo) no SUS (Sistema Único de Saúde).

Também está no foco da Secretaria Estadual da Saúde o aumento do número de testes disponíveis e intensificará os exames nos profissionais que prestam atendimento direto a pacientes com diagnóstico positivo ou suspeita de infecção. O objetivo é proporcionar condições para que o maior número possível de trabalhadores esteja atuando na missão.

“A situação é séria, é grave, e precisamos muito do apoio dos prefeitos na ponta, nas restrições à população, e estamos aqui para ser acionados sempre que necessário para que possamos reduzir a transmissão e manter a situação dentro da capacidade de atendimento da nossa rede”, concluiu Leite.

(Marcello Campos)

