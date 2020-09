Em cúpula da ONU, Bolsonaro diz que ONGs “comandam crimes ambientais no Brasil e no exterior”

Em discurso gravado e apresentado nesta quarta-feira (30) na cúpula sobre biodiversidade da ONU (Organização das Nações Unidas), o presidente Jair Bolsonaro afirmou que organizações, em parceria com algumas ONGs, “comandam crimes ambientais no Brasil e no exterior”.