Mundo Em discurso após derrota para Donald Trump, Kamala Harris defende transição pacífica e união nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ela afirmou que irá continuar lutando para que os Estados Unidos continue sendo um país livre. Foto: Reprodução Ela afirmou que irá continuar lutando para que os Estados Unidos continue sendo um país livre. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após ser derrotada nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, a vice-presidente Kamala Harris discursou pela primeira vez, na tarde desta quarta-feira (6). Harris defendeu uma transição pacífica de poder para a nova gestão de Donald Trump e pregou a união entre os norte-americanos.

Segundo projeções da Associated Press, Kamala deve conquistar 226 delegados no Colégio Eleitoral. Eram necessários 270 para vencer as eleições. Trump alcançou o número durante a manhã desta quarta. Kamala iniciou o discurso agradecendo pela confiança do público. Ela também citou a própria família, o presidente Joe Biden e o vice dela na chapa, Tim Walz.

“Meu coração está pleno de gratidão, pela confiança que vocês tiveram em mim. Também cheio de amor pelo nosso país e pela vontade de seguir a adiante”, disse.

A democrata afirmou que o resultado da eleição não era aquilo que a campanha esperava, mas afirmou que irá continuar lutando para que os Estados Unidos continue sendo um país livre.

“A luta pela nossa liberdade vai exigir muito de nós. Mas como sempre falamos, gostamos de trabalhar duro. E a luta pela nossa liberdade sempre vale a pena.”

Três meses de campanha

Kamala se tornou a candidata do Partido Democrata à Casa Branca após o presidente Joe Biden desistir de concorrer à eleição. Ela teve pouco mais de três meses para montar a campanha e percorrer o país.

“Em 107 dias dessa campanha, nós fomos absolutamente certeiros na criação de uma comunidade, unindo as pessoas pelo amor ao nosso país”, disse que a democrata.

Pesquisas indicavam que a candidata viveu um bom momento entre agosto e setembro, quando conseguiu abrir uma boa vantagem contra Trump nas intenções de voto. No entanto, nas últimas semanas, Kamala viu o republicano encostar e virar em estados considerados decisivos.

Um dos pilares da campanha da democrata foi a defesa aos direitos reprodutivos das mulheres. A democrata prometeu enviar uma lei ao Congresso para restaurar o direito ao aborto em todo o país.

“Fizemos nossa campanha com entusiasmo e alegria pela nossa luta no futuro dos Estados Unidos. E fizemos isso com o entendimento que temos muito mais em comum do que aquilo que nos separam.”

Ela disse que o resultado das eleições não era aquilo que ela esperava. No entanto, a democrata afirmou que era necessário respeitar a vontade dos eleitores nas urnas.

“Temos que aceitar o resultado da eleição. Mais cedo hoje, falei com o presidente Trump e o parabenizei por sua vitória. Eu disse a ele que ajudaremos ele e sua equipe com a transição, e nos engajaremos em uma transferência pacífica de poder”, disse.

A assessoria de Kamala afirmou que a democrata conversou com Trump por telefone para parabenizá-lo pela vitória. A campanha republicana confirmou o telefonema e disse que Trump ressaltou a força e o profissionalismo de Kamala na disputa eleitoral.

Aos apoiadores, a vice-presidente disse os norte-americanos não devem lealdade a nenhum presidente ou partido, mas à Constituição.

“Embora eu tenha perdido essa eleição, eu não vou desistir da luta que impulsionou essa campanha: a luta pela liberdade, pela oportunidade, pela justiça e pela dignidade de todas as pessoas.”

Kamala afirmou que aceitar o resultado das eleições é um princípio básico da democracia americana. Segundo ela, esse modelo diferencia o país de uma tirania. Durante a campanha, Kamala disse que Trump era um risco à democracia, já que o republicano questionou os resultados das eleições de 2020 e responde a vários processos na Justiça.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/em-discurso-apos-derrota-para-donald-trump-kamala-harris-defende-transicao-pacifica-e-uniao-nos-estados-unidos/

Em discurso após derrota para Donald Trump, Kamala Harris defende transição pacífica e união nos Estados Unidos

2024-11-06