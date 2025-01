Política Em discurso de posse, prefeito de São Paulo Ricardo Nunes agradece Tarcísio e fala em “parceria umbilical”

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2025

Nunes também observou que chega a este segundo mandato com mais experiência política do que quando assumiu o cargo.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o vice Mello Araújo (PL) tomaram posse na tarde desta quarta-feira (1º) para o novo mandato à frente da Prefeitura de São Paulo. A cerimônia foi realizada na Câmara Municipal da cidade e presidida pelo parlamentar mais velho do Legislativo paulistano, o vereador Eliseu Gabriel (PSB), de 77 anos.

Os 55 vereadores eleitos em outubro também foram empossados nesta quarta para o mandato que terminará em 31 de dezembro de 2028. No primeiro discurso após ser empossado, Nunes afirmou que venceu “uma eleição difícil, como nunca visto” na cidade de São Paulo, ao derrotar Pablo Marçal (PRTB) e Guilherme Boulos (PSOL).

Ele lembrou a parceria eleitoral com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) – que não esteve no evento – além de pregar a pacificação às disputas ideológicas na cidade e no Brasil, buscando o diálogo.

“Solução e resolução de impasses, o Brasil precisa ser pacificado consigo mesmo. Onde reina o trabalho, não reina a discórdia. Onde reina colaboração, não reina divisão. Onde reina propósito, não reina o confronto”, afirmou.

Nunes também fez um balanço das ações no primeiro mandato e disse que não tem “compromisso com obras faraônicas, mas cuidar das pessoas e da periferia”.

“Queremos inovar sempre, apresentando políticas públicas que melhorem a vida das pessoas. Temos que evoluir. (…) O meu compromisso não é com obras faraônicas, faremos as grandes obras de São Paulo que ela precisa, faremos. Mas meu compromisso é cuidar das pessoas”, enfatizou.

“Ser prefeito de São Paulo é minha realização. Não tenho outra ambição a não ser cuidar das pessoas da cidade […] Uma São Paulo que cuide e esteja presente na periferia é uma São Paulo que está cuidando dos outros bairros”, completou.

E emendou: “Sou apenas um homem de honra, valores e palavra. Um homem das antigas que cumpre o que é tratado no fio do bigode”.

Nunes também observou que chega a este segundo mandato com mais experiência política do que quando assumiu o cargo com a morte de Bruno Covas (PSDB). O ex-prefeito e companheiro de chapa morreu em maio de 2021, quatro meses após assumir o cargo de prefeito da capital, dando espaço para que Nunes se tornasse o chefe do executivo municipal.

“Chego a esse segundo mandato mais preparado, conhecendo mais cada canto da cidade, do que há quatro anos. Conheço mais a máquina da prefeitura, os servidores, entendo melhor o processo de decidir, as centenas de leis, os caminhos do governo do estado, do governo federal, do Congresso. (…) O fato é que começo o segundo mandato mais treinado e conhecendo muito melhor o que é ser prefeito da maior cidade da América Latina.”

“Não há tempo para personalismo e arrogâncias. São Paulo é maior do que qualquer um de nós. Ninguém poderia imaginar que meu irmão Bruno Covas, um dos maiores homens públicos que tivemos o privilégio de conhecer e conviver nos deixaria tão precocemente, apenas quatro meses e meio depois de subir aqui para pronunciar seu discurso de vitória e consagração. Após um governo que começou a mudar São Paulo”, afirmou.

Ricardo Nunes

Ricardo Nunes (MDB) tem 56 anos, é empresário e atual prefeito da capital paulistana. Esta foi a primeira eleição em que ele disputou para um cargo majoritário. Nunes assumiu a cadeira de prefeito em 2021 após a morte de Bruno Covas em virtude de um câncer. Em 2012, foi eleito vereador com mais de 30 mil votos. Em 2016, se reelegeu com 55 mil votos.

Durante seis anos, foi o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento da capital. Casado há 27 anos com Regina Carnovale Nunes, tem três filhos e um neto. Nasceu na Zona Sul da capital paulista, é do signo de escorpião e palmeirense. Em entrevista ao portal de notícias g1, disse ser fã do padre Marcelo Rossi, adorar novelas e ser “pai” de quatro cachorros: Yuri, Apolo, Sissi e Milk. As informações são do portal de notícias g1.

