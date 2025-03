Inter Em duelo de campeões estaduais, Inter visita o Flamengo pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 29 de março de 2025

O Inter viajou até o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro de 2025. A partida acontece neste sábado (29), às 21h, no Maracanã.

O Rubro-Negro, comandado por Filipe Luís chega para o jogo com alguns desfalques por problemas físicos. Em 2025, a equipe já conquistou dois títulos: A Supercopa do Brasil, contra o Botafogo, e o Campeonato Carioca, contra o Fluminense.

O Colorado inicia o Brasileirão sendo o único time da Série A que continua invicto na temporada. O clube busca o primeiro título desde 1979.

Flamengo

Filipe Luís conta com o retorno de Bruno Henrique, que foi desfalque na final do Carioca. O atacante já está recuperado de lesão e está liberado para voltar a campo, mas ainda não se sabe se ele será titular na estreia. Na sexta-feira (28), De la Cruz e Plata voltaram a treinar com o grupo e viraram opções.

Inter

Roger Machado não terá Victor Gabriel por conta de uma lesão na coxa direita e Juninho deve ser o companheiro de Vitão na defesa do Colorado. O técnico está contando com Alan Patrick, Wesley, Vitinho, Wesley e Valencia para ter um bom resultado no Maracanã.

Arbitragem

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);

Davi de Oliveira Lacerda (ES); Assistente 1: Neuza Ines Back (SP);

Neuza Ines Back (SP); Assistente 2: Douglas Pagung (ES);

Douglas Pagung (ES); VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

