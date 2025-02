Inter Em duelo de ida pelas semifinais do Gauchão, Inter visita o Caxias neste sábado

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O treinador Roger Machado fechou a preparação para a partida na manhã dessa sexta-feira (21), no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As semifinais do Campeonato Gaúcho têm início neste final de semana. Após garantir a melhor campanha da fase de grupos, o Inter agora começa a decidir uma vaga na final do Estadual. Neste sábado (22), o Colorado enfrenta o Caxias, às 16h30min, no Estádio Centenário, no duelo de ida.

O último treinamento da equipe do Inter foi realizado na manhã dessa sexta-feira (21), no CT Parque Gigante. O treinador Roger Machado comandou um trabalho fechado, realizando os ajustes finais no time que entrará em campo em busca da vitória. Lesionados, Alan Patrick, Wesley e Borré desfalcam o grupo colorado nesta partida.

A delegação colorada chegou na tarde dessa sexta na serra gaúcha. O duelo de volta entre as duas equipes será no sábado da semana que vem, no estádio Beira-Rio. Quem avançar dos confrontos enfrentará, na decisão do Rio Grande do Sul, o Grêmio ou o Juventude.

O Inter superou as oito rodadas classificatórias do Gauchão com seis vitórias e dois empates, além de 16 gols marcados contra quatro sofridos. Único time ainda invicto na competição, o Colorado avançou de fase na condição de líder do grupo B, chave que também contava com o Caxias. Ao todo, o time de Roger Machado somou 20 pontos na tabela de classificação.

Veja abaixo a lista de jogadores do Inter relacionados para a partida contra o Caxias:

– Goleiros: Anthoni, Ivan e Kauan Jesus;

– Laterais: Aguirre, Bernabei, Nathan, Pablo e Ramon;

– Zagueiros: Kaique Rocha, Rogel, Victor Gabriel e Vitão;

– Volantes: Bruno Henrique, Fernando e Ronaldo;

– Meias: Gustavo Prado e Yago Noal;

– Atacantes: Carbonero, Lucca, Ricardo Mathias, Valencia, Vitinho e Wanderson.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/em-duelo-de-ida-pelas-semifinais-do-gauchao-inter-visita-o-caxias-neste-sabado/

Em duelo de ida pelas semifinais do Gauchão, Inter visita o Caxias neste sábado

2025-02-21