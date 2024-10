Política Em entrevista, Bolsonaro diz que “o PT morreu e a vitória foi do povo conservador pelo Brasil”

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2024

"O PT morreu. Já desceram o caixão. Só falta jogar a terra na catacumba", disse o ex-presidente sobre o resultado das eleições municipais

Em entrevista à CNN, nesta segunda-feira (28), um dia após o segundo turno das eleições municipais, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o resultado do pleito municipal significa uma vitória da direita e do povo conservador, e que a perda em algumas cidades teve gosto de vitória.

“Em Fortaleza, tivemos um jovem que arrastou multidão, lutando contra a máquina. A capital está totalmente dividida. Foi uma derrota com sabor de vitória, porque a diferença foi pouca”, analisou o ex-presidente. “Em Goiânia, uma operação da PF, quase às vésperas da eleição, atrapalhou, é evidente. Mas agora é olhar para frente”, concluiu.

Jair Bolsonaro também falou sobre o resultado da eleição em São Paulo e criticou o desempenho do PT pelo País. “Em São Paulo, foi muito bom. A vitória foi do povo conservador, da direita, do povo de bem. Eu estou feliz! Cada vez mais a população se afasta do mal, do vermelho, que aflige o mundo todo. O PT morreu. Já desceram o caixão. Só falta jogar a terra na catacumba”, disse Bolsonaro.

O ex-presidente ainda comentou o papel do vice de Ricardo Nunes (MDB), prefeito reeleito em São Paulo. “O coronel Mello Araújo não vai ser um vice protocolar, pelo contrário. Vai ser ativo. Ele vai circular em áreas e vai antecipar problemas para serem resolvidos. As pessoas em São Paulo entenderam que a direita tem a melhor proposta. Olha o Boulos. As pessoas, quando vão para a direita, não voltam mais [para a esquerda]. Igual à mosca quando sente o gosto do mel. Ela não volta mais à antiga alimentação [risos]”, afirmou.

