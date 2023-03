Inter Em entrevista coletiva, Mano Menezes confirma três jogadores na partida do Inter contra o Caxias

Por Redação O Sul | 23 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Treinador confirmou presenças de Thauan Lara, De Pena e Luiz Adriano na escalação do Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter Treinador confirmou presenças de Thauan Lara, De Pena e Luiz Adriano na escalação do Inter (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em mais um dia de preparação, o Inter fez um treino fechado na manhã desta quinta-feira (23). O técnico Mano Menezes concedeu uma entrevista coletiva após as atividades e confirmou a escalação de três jogadores para a partida contra o Caxias na semifinal do Gauchão: Thauan Lara, De Pena e Luiz Adriano.

Brincando com os jornalistas presentes na coletiva, Mano confirmou os três jogadores e não falou os outros sete. Deixou dúvida se Matheus Dias iria ganhar sequência como primeiro voltante ou se volta com Gabriel Baralhas.

Mano ainda falou sobre a dúvida no ataque colorado. Questionado sobre se joga Pedro Henrique ou Wanderson, o treinador elogiou a dupla e que o esquema só permite contar com um atacante para manter o equilíbrio na formação.

“Também joga um dos dois. Já fizemos no ano passado, até revezamos. Eles têm atuações próximas. São dois titulares da equipe, eles se sentem, nós sentimos e a torcida. Mas às vezes o treinador só pode colocar um”, disse Mano.

O clube gaúcho volta aos trabalhos nesta sexta-feira (24). A partida contra o Caxias acontece no domingo (26), às 18h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Como aconteceu empate em 1 a 1 no Centenário, o Inter precisa vencer para garantir vaga à final do Gauchão. Se empatar, a decisão vai para os pênaltis.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/em-entrevista-coletiva-mano-menezes-confirma-tres-jogadores-na-partida-do-inter-contra-o-caxias/

Em entrevista coletiva, Mano Menezes confirma três jogadores na partida do Inter contra o Caxias